【武漢肺炎】用牙籤面紙按電梯可防感染？　專家：洗手消毒最有效

武漢肺炎疫情肆虐。無論是本港還是內地，不少屋苑和樓宇的升降機都安排定時消毒、將樓層按鈕用膠紙覆蓋。亦有大廈在升降機內提供牙籤、面紙予乘客使用，避免手指直接接觸到按鈕。 對於上述措施是否能夠有效避免新型冠狀病毒的接觸傳播，上海市健康促進中心主任吳立明接受內媒訪問時表示，通過不直接觸摸按鈕來切斷病毒的傳播途徑，從原則上講是沒有錯誤的，但用膠紙、面紙的方案都未必能完全避免感染風險，牙籤則有可能損壞按鈕。

吳立明指出，根據國家衛健委發布的《新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案（試行第四版）》，經呼吸道飛沫傳播是新冠病毒主要的傳播途徑，亦可通過接觸傳播，而切斷傳播途徑是最好的預防辦法。升降機作為公共空間，按鈕的接觸人群多，的確可能存在病毒接觸傳播的風險。

他表示，但在按鈕上貼膠紙，並非是一種切斷傳播途徑的方式。雖然這種做法可以避免消毒過程中的消毒液透過按鈕縫隙滲入造成的零部件損壞，但手指碰觸膠紙同樣存在交叉污染、接觸傳播的風險。

洗手消毒是最有效方法

而對於使用面紙接觸電梯按鈕，他也表示，雖然這樣可以避免手指與按鈕的直接接觸，但是否會感染病毒，還是與紙張的厚度和緻密程度有關，最好將紙巾摺疊到一定厚度，以確保阻斷病毒傳播。

他還指出，用牙籤碰觸按鈕是一種避免直接接觸的手段，但需要考慮實際應用的可能性，牙籤是一類尖銳物體，是否會損壞按鈕值得商榷。

吳立明認為，避免接觸傳播要從自身做起，關注個人衛生習慣。「最核心的做法，還是注意不要用手觸摸口、眼、鼻；在你出了電梯之後，立即洗手消毒，這樣最有效。」

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（澎湃新聞）