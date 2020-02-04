【武漢肺炎】遏制疫情蔓延　中央將增派兩千名醫護人員支援湖北

武漢肺炎疫情形勢嚴峻。中共中央應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作領導小組2月4日召開會議稱，將增加2,000名醫護人員支援湖北。

2月4日，武漢火神山醫院開始收治新型冠狀病毒感染的肺炎確診患者。 （新華社）

據央視《新聞聯播》報道，會議指出，要把思想和行動統一到中共總書記習近平重要講話和中央政治局常委會會議精神上來，真抓實幹，把落實工作抓實抓細，堅決遏制疫情蔓延勢頭。

報道稱，湖北省特別是武漢市是全國疫情防控重中之重，要努力提高收治率和治癒率，降低感染率和病死率。

會議指出，徵用一批酒店、場館等集中收治輕症患者或觀察密切接觸者，將部分三級綜合醫院轉為定點收治醫院，調集一批應急方艙醫院、再增加2000名醫護人員支援湖北。

調派高水平醫護團隊整建制接管重症救治醫院或病區；調派檢測力量，提高檢測能力；將臨床有效治療措施納入診療規範，提高救治有效性。

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會議表示，要壓實地方責任，推動醫用防護服、口罩等企業加快復工和擴大產能；加快投放使用符合標準的進口物資；協調企業特別是央企增加生活必需品生產，保障交通網絡暢通。

會議還指出，國務院聯防聯控機制要完善醫療資源供需對接機制，做好重點物資日調度。各部門要各司其職，主動作為。

今天內地網絡流傳的消息稱，武漢周邊部隊開始集結，各連鎖酒店全部被政府徵用，如果10日疫情不好轉，解放軍進城全面接管， 每天的菜解放軍按你家人口按需配給送你家裏，封戶。消息提示讓居民早些準備。

對此，湖北日報全媒記者稱先後向省軍區、空降兵駐卾部隊、武警湖北總隊等多方核實，此消息系謠言。

武漢肺炎疫情擴散迅速，截至2020年2月3日24時，湖北省累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎病例13,522例，已治癒出院396例，死亡414例。為集中收治感染肺炎輕症患者，武漢市在三區臨時建設「方艙醫院」,將提供3,400張床位。