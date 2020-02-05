【武漢肺炎】工程院副院長王辰：現在還沒有判斷疫情拐點的依據

湖北武漢市，早前決定於市內三處地點臨時改建「方艙醫院」，以收治輕症患者為主，共計提供3400張醫療床位。 中國工程院副院長、呼吸與危重症醫學專家王辰表示，啟用方艙醫院是重要舉措。他又強調，現在還沒有判斷疫情傳播高峰、拐點的依據。

王辰於2月1日到達武漢，經過調研後發現當前最緊迫的任務，是解決病毒的社會傳播和擴散問題，目前家族式聚集發病形勢很嚴峻。如果大量輕症患者居家或疑似病人在社區遊動，會成為疫情擴散的主要源頭。因此，他認為，啟用方艙醫院是重要舉措。

中國工程院副院長、呼吸與危重症醫學專家王辰。（新華視點）

他指出，迅速地把確診的輕症病人都收治起來，給予醫療照顧，與家庭與社會隔離，避免造成新的傳染源，至關重要。方艙醫院有幾方面突出優勢：能在很短時間內，以最小的成本，解決大量輕症患者的收治問題。場所在極短時間，甚至24小時內就可以改建，疫情結束後也可以低成本恢復。有望以高速度低成本高效益的做法，取得控制傳染源、救治患者的兩大目標。

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截至2月4日24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團累計報告確診病例2,4324例，現有重症病例3,219例，累計死亡病例490例，累計治癒出院病例892例，現有疑似病例23,260例。

對於當前疫情形勢，王辰指出，目前社區傳播疫情嚴重且情況並不甚清楚，絕對不能輕視，現在還沒有判斷疫情傳播高峰、拐點的依據。大疫時期最有效的辦法，一是控制傳染源、二是救治患者。

針對疫情拐點，中國工程院院士、新型冠狀病毒疫情專家鍾南山曾表示，疫情可能在2月3日起未來10天至兩週左右出現高峰。

中國衛健委專家組成員蔣榮猛則在2月4日接受央視新聞採訪時表示，現在疑似病例增加，下一個階段可能還有更多疑似病人需要排查，抗疫任務還很艱鉅，拐點不會很快出現。後面可能還要出現一個潛伏期，6號是第一個潛伏期，再往後算是20號。目前疑似病人還在增加。