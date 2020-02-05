【武漢肺炎】武漢五旬義工染病離世　生前負責接送醫護人員下班

新型肺炎疫情仍在持續擴散，據內媒核實，武漢一名54歲的男義工感染新型肺炎，於3日（周一）搶救無效死亡。該男義工生前曾是一隊義工車隊的成員，義務接送醫護人員下班。

+ 5 + 4 + 3

內媒《澎湃新聞》報道，逝世的男義工名為何輝。何輝的家人透露，何輝是武漢本地人，除夕（1月24日）前後，他提到要加入義工車隊，後來發現自己身體不適，就中斷了義工工作。

何輝家人指，何輝大約在1月末指自己可能受感染，並開始咳嗽、發燒，在家裏一間房間把自己隔離起來。何輝後來在同濟醫院檢測，等待5天後證實受感染，期間也在家裏隔離，每天到發熱門診打針。

何輝其後住進同濟醫院，2月2日醫院再安排他轉院至同濟醫院中法新城院區，3日搶救無效死亡。家人見到何輝的最後一面是在同濟醫院，何輝被送上救護車轉院的時候。家人指，何輝當時向他們揮手，那時候何輝很冷靜，看上去也很堅強。

生前曾稱「我有一份力量就出一份力量」

何輝家人形容，何輝關心社會、很開朗、很善良，不管是甚麼人找他幫忙，他都會不顧自己去幫別人，加入義工車隊時曾說「我有一份力量就出一份力量」。

此外，逝世的男義工何輝與體育評述員何輝同名，內地早前曾網傳後者感染新型肺炎死亡，後者死訊亦在香港網絡廣傳。後者昨日在社交網站拍片澄清此事。

（綜合報道）