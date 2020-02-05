【武漢肺炎】國家衛健委：無症狀感染者也可能成為傳染源

新型冠狀病毒肺炎疫情持續。國家衛生健康委員會今日（5日）發布《新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案（試行第五版）》（下簡稱《診療方案》），當中明確提到，目前所見傳染源主要是新型冠狀病毒感染的患者，但無症狀感染者也可能成為傳染源。

《新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案（試行第五版）》明確提到，無症狀感染者也可能成為傳染源。（國家衛健委網站）

根據解讀，在最新版的《診療方案》中，傳染源改為「目前所見傳染源主要是新型冠狀病毒感染的患者，無症狀感染者也可能成為傳染源」。新增「輕型病例」分類，變成輕型、普通型、重型和危重型四類。

國家醫療專家組成員、北京地壇醫院感染性疾病診療與研究中心首席專家李興旺在國家衛生健康委記者會上解釋，有一部分病人表現比較輕，沒有肺炎，只有發熱，輕微的乏力，偶爾有些乾咳，就屬於「輕型病例」。這部分病人雖然病症輕，但仍然具有傳染性。

湖北省在「疑似病例」和「確診病例」兩類以外，增加「臨床診斷」分類，並將「疑似病例」標準放寬。（新華社）

湖北增加「臨床診斷」分類

而病例診斷根據湖北省和湖北省以外其他省份區別對待。湖北以外其他省份仍然分為「疑似病例」和「確診病例」兩類；湖北省則在該兩類以外，增加「臨床診斷」分類，並將「疑似病例」標準放寬。

在抗病毒治療中，診療方案增加「目前沒有確認有效的抗病毒治療方法」。在可試用α-干擾素霧化吸入、洛匹那韋/利托那韋基礎上，增加「或可加用利巴韋林」。同時，要注意洛匹那韋/利托那韋相關腹瀉、噁心、嘔吐、肝功能損害等不良反應，以及和其它藥物的相互作用。

在解除隔離和出院標準中，診療方案在「體溫恢復正常3天以上、呼吸道症狀明顯好轉」基礎上，增加「肺部影像學顯示炎症明顯吸收」，連續兩次呼吸道病原核酸檢測陰性（採樣時間間隔至少1天），可解除隔離出院或根據病情轉至相應科室治療其他疾病。

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