【武漢肺炎】習近平：為疫情防控工作提供有力法治保障

新型冠狀病毒肺炎形勢嚴峻。中共中央全面依法治國委員會第三次會議今天（5日）在北京召開，中共總書記習近平以依法治國委員會主任的身份現身主持。

習近平曾在紀念憲法頒佈30 周年的大會上，闡述自己的法治理念。（新華社）

據央視新聞報道，習近平在會議上強調，要在黨中央集中統一領導下，始終把人民群眾生命安全和身體健康放在第一位，從立法、執法、司法、守法各環節發力，全面提高依法防控、依法治理能力，為疫情防控工作提供有力法治保障。

報道指出，中共中央政治局常委、中央全面依法治國委員會副主任李克強、栗戰書、王滬寧出席會議。

會議審議通過了《中央全面依法治國委員會關於依法防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情、切實保障人民群眾生命健康安全的意見》、《關於深化司法責任制綜合配套改革的意見》、《關於加強法治鄉村建設的意見》、《行政複議體制改革方案》和關於上海市推進法治化營商環境建設情況的報告、關於推進綜合行政執法體制改革情況的報告。

武漢目前已有多家酒店被改造為新型肺炎隔離點。隔離期間，各區免費提供食宿、醫學觀察和治療。隔離人員具體隔離時間將根據具體的醫學檢查確定。據悉，許多選擇到隔離點隔離的市民並未出現身體不適的症狀，而是為保護家人安全自願前往。（中新社）

中共中央全面依法治國委員會，是中共中央議事協調機構，負責全面依法治國工作。2017年10月，中共中央總書記習近平在中共十九大報告中，提出成立中央全面依法治國領導小組，加強對法治中國建設的統一領導。

2018年3月中共中央印發的《深化黨和國家機構改革方案》稱，「組建中央全面依法治國委員會。全面依法治國是中國特色社會主義的本質要求和重要保障。為加強黨中央對法治中國建設的集中統一領導，健全黨領導全面依法治國的制度和工作機制，更好落實全面依法治國基本方略，組建中央全面依法治國委員會，負責全面依法治國的頂層設計、總體佈局、統籌協調、整體推進、督促落實，作為黨中央決策議事協調機構。」

多維新聞曾在《習近平內部講話首度回應修憲 法治將是習時代重要指標》一文中引述分析人士表示，能否讓「依法治國」真正在中國社會踐行，將是衡量「習近平時代」是否最終建立的重要指標。

儘管習近平和中國官方在進行宣傳時，表示「我們黨執政60多年來，雖歷經坎坷但對法治矢志不渝」、「我們黨越來越深刻認識到，治國理政須臾離不開法治」。但實際上，毛澤東時代和鄧小平時代，中國的法治是政治的補充品，反右、文革以及鄧小平時代的運動式「嚴打」，都很難談得上「依法治國」。在江澤民和胡錦濤時代，法治有所進步，但是因為發展的需要，「經濟掛帥」、「司法腐敗」的情況仍然屢見不鮮。

因此，正如習近平所說，「全面依法治國是一項長期而重大的歷史任務，也是一場深刻的社會變革」，是對毛鄧江胡時六十年中國法治缺失的重構。

中共政治局2月3日召開常委會，表示要針對這次疫情應對中的「短板」和「不足」健全國家應急管理體系。補齊公共衛生「短板」。

這個會議還強調要取締和打擊「非法野生動物市場和貿易」。加強法治建設，強化公共衛生法治保障。系統梳理國家儲備體系的「短板」，提升儲備效能，優化關鍵物資生產能力佈局。