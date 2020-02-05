【武漢肺炎】人民網、微博開設患者求助通道　與政府部門對接

﻿武漢肺炎疫情持續，官媒《人民日報》及旗下人民網為患者及家屬等求助者提供求助通道。求助者可網上填寫其所了解的確診或疑似病例、密切接觸者、無法排除的發熱者或其他問題，尤其是還未有得到隔離收治的人員資料。收到資料後，將轉交相關部門處理。 另外，新浪微博亦開通了「#肺炎患者求助#」超級話題（超話），肺炎患者及家屬可在當中留下詳細資料，相關政府部門已設置專門通道，與求助者核實和對接。

根據人民網求助通道網頁顯示，求助者需要回答的資料包括患者姓名、問題類別、詳細住址、聯繫人和聯繫電話等，還應盡量提供更多資訊，例如雙肺情況等；亦可透過電郵方式求助。

而微博亦開通相關「超級話題」作為肺炎患者求助專區。據介紹，創建7日內的帖文數量接近500條，閱讀量超過5.5億。微博與傳媒機構、義工多方協作，實時搜集該話題內的用戶求助資訊，並上報給政府相關部門核實處理。微博還呼籲，網民不要在該話題內發布與求助無關的內容，以便患者資訊及時被看到。

微博規定，透過「肺炎患者求助」超級話題發布的求助資訊，應當包含求助人員以下資料：姓名、年齡、所在城市、所在小區或社區、患病時間、病情描述（是否發熱、咳嗽等，儘可能詳細描述，以及相關診斷書、電腦斷層掃描檢查照片等）、聯繫方式和其他緊急聯繫人資訊。若已有相關診斷，可直接上傳圖片。

（綜合報道）