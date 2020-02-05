【武漢肺炎】聯勤保障部隊發布首個動員令：為打贏防疫戰作貢獻

武漢肺炎疫情持續蔓延，據《解放軍報》周二（4日）消息，中共中央軍委聯勤保障部隊發布成立以來第一個動員令，號召全體官兵為打贏疫情防控阻擊戰作出貢獻。

消息指，動員令對聯勤保障部隊各級中共黨委、各基層單位、黨員幹部、各級領導幹部、全體醫護人員提出了嚴格要求，號召聯勤保障部隊全體黨員爭當突擊能手、救護先鋒，主動請纓、踴躍參戰。

《北京青年報》微信公號「政知道」發文稱，事實上，解放軍在武漢甚至湖北的後勤保障、物資配送方面有其獨特優勢。中共軍改中，解放軍調整組建了專司後勤的聯勤保障部隊，並在武漢設立聯勤保障基地，在無錫、桂林、西寧、瀋陽、鄭州設立5個聯勤保障中心，幾個保障中心都是各自片區的交通樞紐，保障基地所在地武漢，更是九省通衢的全國交通節點。

解放軍運送防疫物資。（央視）

解放軍報周三（5日）披露，連日來聯勤保障部隊在完成前期醫療防疫物資應急採購的基礎上，繼續擴大範圍尋找貨源，打通進口防疫物資進關綠色通道，確保後續醫療防疫物資保障不斷線。

報道總結稱，除夕當日，軍委機關向聯勤保障部隊緊急下達一批防護器材、消毒用品、病毒檢測試劑儀器、小型醫療設備等物資應急採購任務，多間軍隊醫院向各聯勤保障中心申請應急採購口罩、防護服、檢測試劑等醫療物資。

截至目前，聯勤保障部隊已完成16種醫療防疫物資採購，並建立穩定生產供應渠道，協調國內企業每天為部隊生成供應醫用防護服1萬多套，協調有關國際貿易公司進口口罩200多萬個。

目前，聯勤保障部隊所屬醫院抽組950人，已與先期抵達的軍隊醫護人員納入統一編組。從解放軍疾病預防控制中心、軍事科學院軍事醫學研究院抽組15名專家組成聯合專家組，指導醫院疫情防控工作。

江漢區的武漢國際會展中心被改建成方艙醫院。（微博）

用於集中收治輕症患者的「方艙醫院」，同樣離不開解放軍的身影。據了解，「方艙醫院」是解放軍野戰機動醫療系統的一種，在各種應急救治中有廣泛使用。「方艙醫院」一般由醫療功能單元、病房單元、技術保障單元等部分構成，是一種模塊化衛生裝備，具有緊急救治、外科處置、臨床檢驗等多方面功能。在汶川地震、青海玉樹地震救災中，都曾建立「方艙醫院」接收災區傷員，在救災過程中發揮了很大作用。

「方艙醫院」去年還曾亮相國慶閲兵，被列入搶修搶救方隊。媒體指出，解放軍的野戰方艙醫院整體技術，處於國際先進行列。

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武漢市3間「方艙醫院」預計分別可安置800張、2000張、1600張床位，專門收治輕症患者即檢測呈陽性但無症狀或症狀不明顯的病人。患者症狀一旦轉重，將及時轉入金銀潭醫院等繼續治療。繼上述3間「方艙醫院」後，武漢還將建設10間「方艙醫院」，共提供約1萬床位。

武漢首批新建的3間「方艙醫院」2月5日已基本建成。在疫情的關鍵時期，建設「方艙醫院」被認為是關鍵之舉，可以有效緩解武漢醫療資源緊張，解決輕症患者的收治難題。

（綜合報道）