【武漢肺炎】武漢出動霧炮車全市消毒　廢棄口罩收集後焚燒

2月4日，武漢市城管、衛生、市場等多部門聯合，圍繞醫院、市場、社區、公共廁所、環衛設施等重點區域，啟動了史無前例的大規模城市消毒作業。

2月4日，在武漢市武昌區糧道街，來自該區的環衛、城管、衛生等部門工作人員，對城市道路、人行道、公共廁所、垃圾桶等展開沖洗消毒作業。

在人流量比較集中的老舊社區、集貿市場等重點部位，則進行拉網式清理排查暴露垃圾、衛生死角、亂堆亂放等問題。

同時，還在居民小區、公共場所增設了諸多專門收集廢棄口罩的分類收集桶，收集後將其運輸至垃圾焚燒廠進行無害化焚燒處理。

武漢市新型肺炎防控指揮部相關負責人介紹，該市衛生和市場管理部門，將每天對全市240餘家醫療機構、30餘個集中隔離場所、260餘家集貿市場開展空氣環境、物體表面和室內廁所的全方位消毒殺菌與清洗保潔作業，確保環境乾淨整潔，儘可能抑制病菌滋生，預計日均消殺面積達170餘萬平方米。

城管部門則利用霧炮車、灑水車配合人工作業方式，每天對該市240餘家醫療機構、400家市場商超、2,000餘個人流量密集小區周邊的公共區域，以及80,000餘個垃圾容器、220座垃圾收集轉運站、14座垃圾處理場、1,700餘座公共廁所等環衛設施噴灑消毒殺菌藥物，對暴露垃圾、污染物等實施清理、清運，消殺面積達500餘萬平方米。

（中新社）