【武漢肺炎】加媒稱呼「中國病毒」　駐溫哥華總領事：種族歧視

新型冠狀病毒目前未有統一稱呼，世衛及科學界稱之為「2019-nCoV」，外界此前俗稱「武漢肺炎」。加拿大卑詩省媒體《省報》（The Province）當地時間周三（5日）則在頭版標題中將新型冠狀病毒稱為「中國病毒」（China Virus），引起爭議。 中國駐溫哥華總領事佟曉玲當日回應稱，對於《省報》這一錯誤做法，中方堅決反對、強烈譴責，並要求該報立即作出道歉，停止使用類似語言。

加拿大報刊《省報》（The Province）以「中國病毒」（China Virus）作為文章標題，引起爭議。

佟曉玲指出，世界衛生組織將病毒定義為新型冠狀病毒，這是國際上一致採用的科學用語。《省報》以極其不專業的做法、用帶有明顯種族主義歧視的文字在頭版刊登這樣的標題，不僅與世衛組織的建議背道而馳，而且反映了該報的傲慢、偏見和歧視。 這與《省報》一向標榜的加拿大核心價值觀、與新聞道德亦相違背。

她強調，新型冠狀病毒感染的肺炎疫情爆發後，中國政府本著對中國人民和國際社會高度負責的態度，採取了最徹底、最嚴格的防控舉措；本著公開透明和高度負責任態度，與世衛組織和國際社會保持密切合作。 目前防控工作正取得積極成效。

佟曉玲稱，中國有信心、有能力、有把握打贏疫情防控阻擊戰，將繼續本著公開、透明態度同各國加強合作，共同有效應對疫情。

卑詩省自由黨黨領韋勤信（Andrew Wilkinson）則通過其社交網路帳號批評《省報》的做法不恰當。 他表示，對這種充滿成見及散佈恐慌的言論在卑詩省出現感到極度失望。韋勤信說，在面對衛生危機的敏感時刻，人們更需通力合作應對疫情，而非互相攻擊，「我們唯有攜手合作才能夠變得更強大」。

卑詩省華人省議員屈潔冰表示，新型冠狀病毒是所有人的敵人，須共同應對才能夠渡過難關。 把病毒與某一個群體掛鉤並無科學根據，也只會引來負面效果。

（中新網）