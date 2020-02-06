【武漢肺炎】就診期間四處走致數百人需隔離　廣西患者遭立案偵查

內媒《南國早報》報道，早前廣西防城港市一名懷疑感染新型肺炎的男子就診期間，拒絕醫生檢查，還多次到公共場所活動。 其後該男子確診患上新型肺炎，造成數百人被醫學隔離觀察。該男子涉嫌犯「以危險方法危害公共安全罪」，遭立案偵查。

報道指，1月27日至31日，47歲男子宋某建因出現喉嚨痛、發燒等徵狀到防城港市第一人民醫院治療。1月31日，宋某建被收治入院隔離治療，2月2日確診感染新型肺炎。

宋某建就診期間，隱瞞了自己曾與一名新型肺炎確診患者有密切接觸史，拒絕配合醫生的檢査，且拒不執行衛生防疫機構的預防、控制措施，還多次到公共場所及其他地方活動，放任向不特定人員傳播突發傳染病病原體，並造成數百名群眾被隔離醫學觀察。

宋某建的行為違反了重大突發公共衛生事件l級響應的相關規定，觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百一十四條規定，涉嫌「以危險方法危害公共安全罪」。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百零九條規定，2月5日，防城港市公安局防城分局對宋某建立案偵查。

此前，防城港市也有一確診患者隔離期間強行離開醫院，被立案偵查。女子張某莉因疑似感染新型肺炎，於1月29日被安排到醫院感染科隔離治療。當天下午4時許，張某莉強行離開醫院，直至1月30日凌晨1時才被醫療人員接回醫院隔離治療。2月3日，她被確診感染新型肺炎。2月4日，張某莉因涉嫌「以危險方法危害公共安全罪」被警方立案偵查。