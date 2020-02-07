【武漢肺炎】外交部透露世衛組織專家赴華支援細節

中國外交部發言人華春瑩2月7日主持外交部網上例行記者會。 有路透社記者提問說，世界衛生組織稱很快將派出專家組到中國，和中國政府合作應對目前的疫情。他們到中國了嗎？或何時到達？

針對相關熱點問題，華春瑩表示，「中方本着公開、透明、負責任態度，及時向世衛組織和國際社會通報情況，分享信息，並邀請世衛組織等相關專家前往武漢實地考察。據瞭解，中國國家衛健委正就聯合專家組訪華具體安排同世衛組織保持密切溝通，具體情況請向中國衛健委詢問。」

武漢疫情防控仍存在諸多難題，病例數量激增引發國際社會關注。（新華社）

武漢疫情仍在持續擴散。2月7日，據中國衛健委最新數據顯示，中國大陸2月6日新增確診病例3,143例，新增治癒出院387例，新增死亡73例，累計確診31,161例。另外，當日解除醫學觀察的密切接觸者26,762人，新增重症病例962例，新增疑似病例4,833例。

據專家預測，此次疫情仍有較長的爆發期，為做好疫情防控，中國高層不斷對湖北疫情防控作出指示。且對於疫情走向，中共高層稱，有信心打贏防疫戰。

中國國家主席習近平2月7日上午應約同美國總統特朗普（Donald Trump）通電話。習近平指，中方有信心戰勝疫情。（資料圖片）

據官媒新華社報道，中國國家主席習近平7日上午應約同美國總統特朗普（Donald Trump）通電話。

習近平強調，「新冠肺炎疫情發生以來，中國政府和人民全力以赴抗擊疫情。我們全國動員、全面部署、快速反應，採取了最全面、最嚴格的防控舉措，打響了一場疫情防控的人民戰爭。有關工作正在逐步取得成效，我們完全有信心、有能力戰勝疫情。中國經濟長期向好發展的趨勢不會改變。」

2月7日，財政部副部長余蔚平，人民銀行副行長、外匯局局長潘功勝，稅務總局總審計師兼貨物和勞務稅司司長王道樹，銀保監會副主席周亮介紹支持新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控相關財稅政策、緩解小微企業融資難融資貴有關情況，並答記者問。（中新社）

國務院7日的新聞發佈會上，中國財政部方面表示，截至2月6日17時，各級財政共安排疫情防控資金667.4億元人民幣，實際支出284.8億元人民幣，其中，中央財政共安排170.9億元人民幣。

中國財政部副部長余蔚平在會上表示，中央財政共安排的170.9億元人民幣主要包括：疫情防控專項補助57億元人民幣，含對重點疫區湖北省補助的18億元人民幣；基本公共衛生服務和基層疫情防控資金99.5億元人民幣；對科研、物資儲備等經費也足額作了安排。目前看，各地疫情防控經費是有保障的，中央財政正在根據疫情發展態勢和防控需要，研究撥付第二批疫情防控專項資金。