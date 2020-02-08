【武漢肺炎】北京出現三次核酸檢測皆呈陰性感染者

昨日（2月7日）下午，一則消息稱北京中日醫院出現一名三次咽拭子新冠病毒核酸檢測均為陰性、通過下呼吸道樣本才確診「新冠肺炎」的患者。據悉，該病例屬實，專家稱，應從該個例引起對出院患者管理的思考與重視。

2月7日下午，有消息稱，一位武漢抵達北京的發熱肺炎患者2月5日在中日醫院呼吸四部確診為新型冠狀病毒感染肺炎，目前正等待轉往定點醫院。此例患者入院前三次咽拭子新冠病毒核酸檢測均為陰性，甲流核酸檢測陽性，因此於1月30日以「重症甲流」收入院。入院後插管上呼吸機，通過肺泡灌洗檢測才發現新冠病毒核酸陽性。

北京一位三甲醫院呼吸科醫生透露，醫院內部已經將此案例通知給員工，應當屬實。記者從衛生部門相關負責人處核實，該病例的確存在。

北京一位三甲醫院呼吸科大夫表示，常規對疑似患者進行兩次咽拭子核酸檢測，如果出現一次陽性則確診，如出現兩次陰性，則基本可排除感染。三次咽拭子新冠病毒核酸檢測均為陰性，說明病毒隱匿性很強。

「病變發生在肺部，即下呼吸道，有時上呼吸道咽喉部找不到病原。」北京世紀壇醫院呼吸內科主任醫師丁新民解釋，也因此，會出現該病例通過肺泡灌洗檢測才確診陽性的情況，而現在很難做到對每一例疑似患者都進行下呼吸道標本採樣，這也給確診帶來一定挑戰。

不過他也表示，目前類似的病例只是個例，普通民眾無需恐慌，在疫情期間，個人防護不可鬆懈。此外，對出院病人如何判斷和管理，應引起更多重視。

（新京報）