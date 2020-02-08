【武漢肺炎】中央指導組：對「四類人員」應收盡收，刻不容緩

據央視報導，中共中央政治局委員、國務院副總理孫春蘭率中央指導組貫徹落實習近平指示，指導督導湖北省、武漢市刻不容緩依法採取果斷措施，不折不扣落實「四類人員」（確診患者、疑似患者、無法排除感染可能的發熱患者、確診患者的密切接觸者）分類集中管理措施，真正做到應收盡收、不漏一人。

報導稱，中央指導組陸續從全國調集100余支隊伍1.1萬余名醫務人員馳援武漢，統籌調配使用各方面醫療資源、醫用物資，最大限度提高運轉救治效率。改造、擴容武漢協和、同濟、人民等3家定點醫院，集中優勢力量救治重症患者。緊急調集20支國家醫學救援隊，較短時間內建成有4000張床位的3所「方艙醫院」，集中收治輕症患者。加快徵用賓館、培訓中心以及黨校、高校宿舍等作為集中收治隔離場所，增配醫療設備和醫務人員，對疑似患者進行隔離治療，對密切接觸者進行醫學觀察。

2月7日，武漢市江岸區永清街道瀋陽社區內，工作人員在核對居民信息。（新華社）

報導說，今日（2月8日），指導組一行實地察看了武漢雷神山醫院和武漢城市職業學院、武漢軟體工程職業學院集中隔離點改造情況。孫春蘭說，要根據患者病情輕重緩急，開展有針對性的治療，加快床位周轉率，同時要保障防護物資發放到位，確保白衣戰士們的健康安全。她強調，時間就是生命，收治工作刻不容緩，必須爭分奪秒，全力以赴救治患者。

報導指，孫春蘭強調，應收盡收首先要確保有床位，要在明晚（2月9日）前完成改造任務，並開始接收確診患者。