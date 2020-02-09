【武漢肺炎】中山、江門實施外出管控：每戶只准1人隔日外出採購

武漢肺炎疫情持續，各地為防止疫情擴散，多地先後宣布各種「封城」、「封閉式管理」措施。 繼浙江溫州等地實行「出行禁令」，廣東中山、江門亦推出同類措施，要求每戶家庭每兩天只准指派1名家庭成員外出採購生活物資，其他人員無特殊情況不得外出。

武漢肺炎疫情持續。截至2月8日，內地已有逾3.7萬宗確診。（新華社）

2月7日，中山市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控指揮部發出通告，要求實行疫情管控「十嚴」措施，當中包括，在道路交通、社區、小區、公共場所、出租屋、酒店公寓等領域實行「一律從嚴」管控，對市內部分指定道路實行臨時管制，除已明確規定的車輛外，一律不得在管制路段通行；公共場所管控一律從嚴。非涉及居民生活必需的公共場所、室內文化、娛樂等聚集場所、商舖一律關閉。

通告提及，對房屋出租管控從嚴，出租屋及酒店式公寓出現疫情，而房東沒有按規定履行報告責任的，一律追究房東責任。「紅事」一律停辦，「白事」一律從簡。所有從省外返回中山人員一律在到達居住地1小時內主動向居住小區、村報告。企業要封閉管理，減少員工與外界接觸。

此外，每戶家庭（居家隔離家庭除外）每兩天指派1名家庭成員外出採購生活物資，其他人員無特殊情況不得外出。

多地要求居民外出必須佩戴口罩。（中新社）

江門推「九個從嚴」措施

鄰近的江門市亦實行類似措施。2月8日，江門市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控指揮部辦公室，發布關於實行疫情管控「九個從嚴」措施的通告。當中要求從嚴管控各類聯合檢疫站；近14天有重點疫情發生地旅居史的人員，必須在抵達江門的1小時內報告；從疫情重點區域或曾途經疫情重點區域的人員，必須嚴格居家隔離14天。

江門同樣對自然村、社區、住宅小區及有條件的樓棟等實施「封閉式管理」，外來人員和車輛一律不得進入；快遞、外賣等服務行業工作人員必須佩戴口罩，實行「無接觸配送」，所配送物品要送至自然村、社區、小區、樓棟指定區域集中存放管理，由客戶自行領取。非涉及市民生活必需的公共場所一律關閉。

此外，江門要求市民「不串門、不集聚、不聚餐，盡量不外出」，執行每戶家庭每兩天指派1名家庭成員外出（上班除外）採購生活物資的措施，外出必須佩戴口罩。

，廣州高速公路出口實行「逢車必檢,逢人必查」制度，對車上全員進行體溫檢測。 （中新社）

廣州、深圳實行「封閉式管理」

類似的「外出管控」措施，在浙江溫州、江西南昌等地早前已經實行，而中山、江門兩地應是廣東省最早發布通知，首兩個實行同類措施的城市。「封閉式管理」方面，廣州和深圳早前已先後實行。

截至2月8日，廣東確實病例為1120宗，包括1人死亡，125人治癒出院。其中，深圳市364宗、廣州市304宗、中山市51宗、江門市17宗。