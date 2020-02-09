【武漢肺炎】無症狀感染者會是潛伏在人群中的「定時炸彈」嗎？

武漢肺炎疫情持續蔓延，其傳播途徑格外引人關注。根據浙江寧波江北區衛健局2月5日通報，當地有一名患者僅僅和另一名確診患者有15秒的共同駐留時間，就被感染。這一確診病例讓人們再次關注「無症狀感染者」在疫情傳播中的角色。 無症狀感染者既然沒有症狀，又是如何被發現的？這樣的患者是否具有傳染性？傳染能力如何？無症狀感染者會成為潛伏在人群中的「定時炸彈」嗎？

河南安陽一名感染後無症狀的女子，多名家人亦受到感染。（香港01製圖）

1月27日，據《安陽日報》報道，一名女子從武漢回到河南安陽後，雖然她自覺沒有任何症狀，但後續導致5名親人確診新型冠狀病毒肺炎。據報道，這5名患者都沒有武漢居住或旅行史，但和這名女子有接觸史。

1月29日，浙江杭州也通報了首名新型冠狀病毒肺炎無症狀感染者，與他接觸過的幾個同事都陸續出現症狀。1月28日，國家醫療專家組成員、北京地壇醫院感染性疾病診療與研究中心首席專家李興旺表示，目前觀察到一些感染者沒有明顯症狀，但核酸檢測呈陽性，這樣的病人也有一定的傳播力。

無症狀感染者的傳播風險引發關注。（資料圖片）

部份實為輕症患者 未察覺有症狀

據不完全統計，遼寧、浙江、山東、河南、湖北、廣東、陝西等至少7地出現了無症狀感染者。2月5日，國家衛健委在最新發布的《新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案（試行第五版）》的流行病學特點中，明確指出「無症狀感染者也可能成為傳染源」。

在更新的第五版診療方案中，新型冠狀病毒肺炎臨床分型新增了「輕型患者」，即臨床症狀輕微，影像學未見肺炎表現的患者，這樣的患者具有傳染力。由於臨床表現可能輕微到患者或其周圍人都沒有注意到，所以自覺沒有臨床症狀。因此，也可能存在實際為輕症患者，但誤認為自己是無症狀感染者的情況。

世衛組織對無症狀患者傳染可能性的看法。（世界衛生組織／香港01）

無症狀感染者傳染力如何？

既然無症狀感染者有傳染性，那麼這樣的患者傳染能力如何？無症狀感染者有多少？所佔比例又是多少？

國家衛健委專家組成員、北京地壇醫院感染二科主任醫師蔣榮猛在2月3日湖北省召開的新聞發布會上表示，「各地發現了一些無症狀的感染者……通常認為它的傳染性即便有，也是非常弱的，所以沒有必要太擔心沒有症狀的感染者」。

針對無症狀患者是否可以傳播新型冠狀病毒，世衛組織的看法類似：無症狀患者可能不是病毒的主要傳播者。而傳染病專家繆曉輝表示，現在各大城市都採取了返程人員14天醫學隔離的措施，因此，所謂無症狀感染者的傳播，對於疫源地武漢以外的城市而言，危險性大大降低；對於武漢則值得關注。另外，核酸檢測可能存在假陰性，有些人核酸檢測陰性，但造影檢查病變明顯。

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復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏表示，「從目前的流行病學數據看，至少從家庭聚集性病例看，都有源病例發病在先。源病例無症狀時候感染人，是指還在病毒潛伏期的時候感染人，這不叫無症狀感染者」。

他又指，安陽的案例不一定是無症狀病例，也有可能該病例曾有過非常輕微的症狀而不自知，很快就進入恢復期。至於究竟是否屬於「無症狀」，還需對密切接觸者不發病的人群中做一系列的病毒學和血清學研究才能得出結論。

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無症狀感染者數量有多少？

國家衛健委高級別專家組組長鍾南山2月2日接受傳媒採訪時表示，「無症狀感染者不是很多，但是有」。張文宏則說，由於全國各地還都在不斷出現新病例，尚不能很好地計算出無症狀感染者的比例，但如果有可能稍晚一些時間去檢測第一代病例的抗體，或許能夠大概了解到底有多少比例的無症狀感染者。

如何預防遭無症狀患者感染？

面對無症狀感染者，重視防護與隔離非常重要。除飛沫傳播外，也可能存在患者的手接觸確診者飛沫沉澱物，導致後續間接接觸感染的情況。2月2日，鍾南山在採訪中表示，「有報道稱，個別無症狀感染者可以自己治癒，也有個別無症狀感染者可以傳染給別人。所以只要檢測是核酸陽性，就一定要隔離，要重視這個問題」。

對於一般人群而言，透過完善現有的防護措施，是預防被無症狀感染者或疑似、確診患者傳染最有效的手段。在高發地區，則應該居家隔離，減少外出活動和接觸；在低發地區，應該強調咳嗽禮儀與手部衛生，適當減少不必要的聚集。

（丁香園）