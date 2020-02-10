【武漢肺炎】北京居民區實施封閉式管理　抵京人士需登記個人資料

新型冠狀病毒肺炎疫情不斷擴散。繼天津、廣州、深圳等主要城市宣布實施封閉居民社區「封閉式管理」後，北京周日（9日）也發布相關通知，規定北京居民小區、村嚴格實行封閉管理，抵京人士需報告健康情況並登記個人資料。

北京周日（9日）宣布，規定對北京居民小區、村嚴格實行封閉管理。（中新社）

北京市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作領導小組辦公室周日發出《關於進一步加強社區（村）疫情防控工作的通告》（下簡稱《通告》），當中提到，即將迎來返北京人員流動高峰，疫情防控工作正處於關鍵時期，為切實保障人民群眾生命安全和身體健康，故作出十項加強社區（村）疫情防控工作。

來自疫情高發地區需隔離14日

《通告》列明，嚴格居住小區（村）封閉式管理。在出入口設置檢查點，居住人員和車輛憑證出入，進入人員必須佩戴口罩並進行體溫檢測。社區（村）傳播疫情時，視情況對住宅單元樓門、小區（村）等實行封閉式隔離。此外，外來人員和車輛原則上不得進入小區（村），快遞、外賣等人員送至小區（村）指定區域，由客戶自行領取。社區（村）非生活必需的文體活動室、娛樂室等公共場所一律關閉。

《通告》要求，人員抵京當天應及時向居住地所在社區（村）報告健康情況，並配合完成個人信息登記工作。抵京前14日內，離開疫情高發地區或者有過疫情高發地區人員接觸史的人員，應按規定接受醫學觀察或者居家觀察，一律不得外出。違者會被依法依規追究責任。

通告列明，快遞、外賣等人員送至小區（村）指定區域，由客戶自行領取。（中新社）

公共場所需佩戴口罩

《通告》列明，嚴格集中隔離，對北京新增確認後的密切接觸者，原則上由各區負責實行集中隔離並進行醫學觀察。房屋租賃中介企業或業主要明確防控責任人和聯繫人，按照要求向社區（村）提供出租房屋和承租人動態信息。居民要嚴格遵守在公共場所佩戴口罩的規定，減少外出活動，不參加聚會和集體活動。市場、菜店、超市、藥店等要合理安排營業時間，做好人員導流，強化風險管控。

《通告》結尾強調，黨員幹部、黨代表、人大代表、政協委員要發揮帶頭作用，積極主動參與疫情防控工作，帶動家人親屬、街坊鄰居自覺遵守有關規定。

國家衛健委數據顯示，截至2月9日，北京326人確診新型冠狀病毒肺炎，兩名感染者死亡，37人治癒出院。