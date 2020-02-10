【武漢肺炎】廣州科企研AI全自動口罩生產機　日產逾15萬個

新冠肺炎疫情嚴峻，各地口罩供應緊張，本港市面連日來出現搶購潮，市民在寒冷天氣中大排長龍，甚至通宵排隊買口罩。 據內媒報道，廣州高新技術產業開發區的廣州普理司科技有限公司僅用3天就將其一款電子產品質量檢測機改造為人工智能（AI）全自動口罩生產機，將於今日（10日）實現量產，單機產量可達每分鐘120個，日產口罩超15萬個。

報道指，該款人工智能（AI）全自動口罩生產機以電腦視覺（Computer vision）技術進行鑒別和操控，一大特點是採用模塊化柔性設計，可隨時改裝回原來的視覺檢測設備，避免將來因口罩需求量下降而引起的產能浪費。

相比傳統口罩機，這款機器生產更穩定，佔地面積更小，可滿足長時間運行需求，實現強大的口罩生產能力。廣州普理司科技有限公司創始人林小博表示，公司從2月6日啟動技術相關項目，至2月8日完成，僅用上3天；2月9日實現試產口罩，2月10日便開始量產口罩。他又指，這款口罩機可大大提高口罩的生產效率。

整個口罩的生產過程集「過程質量檢測，機器人引導、定位、識別、信息採集管理和自動化生產線集成應用」於一體，搭載視覺檢測設備保證每個出品都是合格的產品。據指，該款型號的全自動口罩機的滿產月產量可達50台，投入使用後可緩解疫情期間口罩緊缺的情況。

（《科技日報》）