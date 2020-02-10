【武漢肺炎】赴美採購醫療物資受實體清單限制　中企向美申請豁免

新型冠狀病毒導致的武漢肺炎疫情在中國境內持續肆虐，醫療物資緊缺成為一大難題。此前被美國納入實體清單的中國科技企業科大訊飛，為採購醫療物資，向美申請豁免事項。 科大訊飛2月9日晚間發公告表示，由於在美國採購的醫療物資涉及實體清單限制問題，已向美國商務部申請豁免事項。該公司補充道，希望美國相關政府部門本着人道主義精神和國際合作原則儘快予以豁免批准。

值得一提的是，科大訊飛在公告中強調，被列入實體清單後，該公司已迅速切換到以國產供應鏈為主的非美供應鏈體系，因此並未給該公司業務運營帶來重大影響。

2019年10月9日，美國商務部宣布將科大訊飛列入「實體清單」。不過當時，科大訊飛稱，其擁有的人工智能核心技術，全部來自於科大訊飛的自主研發，擁有自主知識產權。對於此情況已有預案，將繼續為客戶提供優質的產品和服務，並且將向美方有關政府部門積極申訴。

隨着新型冠狀病毒疫情持續擴散，中國對防護物資有極大需求。（AP）

武漢肺炎疫情嚴峻，引發各方關注。隨着確診人數的不斷增加，醫療物資成最大問題，此前湖北多間醫院相繼發公告向社會緊急徵集醫療物資。

對於物資緊缺一事，中國國家發展改革委副主任連維良曾表示，現在正全力以赴、日夜兼程增產擴能醫用口罩，已經取得了重要進展，已經按1倍以上的規模組織了醫用N95口罩產能，準備好原料並啟動增產增供。

1月25日，科大訊飛向武漢地區捐贈的首批物資已送往目的地，包括N95口罩12,857個、防護服3,000套、護目鏡13,334個。第二天該公司追加價值人民幣1,000萬元的物資。

2月5日，科大訊飛在官網表示，在疫情期間，該公司通過智醫助理AI輔診系統幫助基層醫療機構排查病人、通過AI線上教學平台提供「停課不停學」服務、通過人工智能助力相關部門和合作夥伴進行疫情的防控、隨訪等工作。

（綜合報道）