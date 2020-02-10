【武漢肺炎】美投資人詛咒中共黨員患病　胡錫進怒批要求道歉

武漢肺炎疫情受到全球輿論關注。有美國投資人將這種病毒稱為「中國病毒」，並詛咒中共黨員患病，遭中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進怒批。 2月10日，胡錫進在社交平台微博發文稱，一些美國人對中國有成見，但這樣不加區別地把中共黨員作為整體惡毒詛咒，這種行為是現代文明所不能容忍的。

事件發生於2月8日，胡錫進點評了美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）宣布「向武漢民眾提供更多人道主義救濟」的一條Twitter帖文，並稱「美國政府組織的援助即使遲到了，但還是值得歡迎的，也應該予以感謝。只是迄今為止，中國民眾從美國領導人講話中聽到的援助比武漢民眾實際看到的美國援助要多得多。」

隨後，一位名叫Kyle Bass的美國投資人在胡錫進的Twitter帖文下留言稱，「我們應該將所有的物資帶回家。讓『中國病毒』橫掃《環球時報》員工和中國共產黨的其他人。」

據悉，Kyle Bass是美國對衝基金Hayman Capital Management L.P.的創始人和首席投資官。他在Twitter上有逾10萬粉絲追蹤，還不時會在美國的財經電視節目做訪談嘉賓。

對於Kyle Bass的言論，胡錫進於2月9日下午發Twitter譴責稱，「中共黨員有9000多萬人，他們的家庭成員加起來至少有2億人。就因為我對美國的援助不及時、說的比做的多有抱怨，你就發出這樣的詛咒，你有反人類的惡毒傾向。」另外，胡錫進還要求他道歉。

一直看淡中﹑港前景的美國對沖基金經理﹑Hayman Capital創辦人Kyle Bass，多次發表唱淡香港前景言論。（網上圖片）

胡錫進質疑稱，這樣一個應當受到良好教育、在美國也有一定影響的投資人，怎麼能做出如此惡劣的表現呢？他進一步反問道，「在中國很多人不喜歡美國，但會有一個有影響力的額任務公開詛咒美國的一個超大群體集體染上可能致命的傳染病嗎？」而目前，Kyle Bass已刪除有關言論，但亦留言表示拒絕道歉。

翻查資料，Kyle Bass今年1月曾發表唱淡香港前景言論，他在接受《彭博電視》訪問時，除指出已沽空港元外，亦預期今年香港將出現銀行危機。此外過去一年他不斷「唱淡」港元及香港經濟，然而暫時都「無功而還」。去年4月，Kyle Bass發表一封名為《香港無聲的恐慌》（The Quiet Panic in Hong Kong）的致投資者的信，提到浮動利率抵押貸款快速增長，香港和美國短期利率之間的利差，以及美國和中國之間不斷加劇的地緣政治緊張，使香港匯率制度處在崩潰的危險之中，形容「香港正坐在有史以來最大的一顆金融計時炸彈上。」

到了5月，港元匯價偏弱時，Kyle Bass再度高調唱淡港元，質疑香港的外匯儲備不足以支撑聯繫匯率制度，聲言公司正主力沽空港元。去年10月，Kyle Bass「再發功」，在荷蘭出席論壇時指出，預料在未來12至18個月，將會有較明顯的資金流出，屆時香港外匯儲備水平將會惡化，而隨著示威活動升級，香港經濟將面臨嚴重下跌。

（綜合報道）