【反貪反腐】中國傳媒大學原副校長蔡翔被逮捕　傳涉性侵醜聞

中國最高檢2月10日發佈消息稱，中國傳媒大學原黨委常委、副校長蔡翔（副局級）涉嫌貪污一案，由北京市監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，北京市人民檢察院依法以涉嫌貪污罪對蔡翔作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。

2019年6月26日，中國官方發佈消息稱：中國傳媒大學原黨委常委、副校長蔡翔涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。

公開資料顯示，2018年1月，蔡翔被免去中國傳媒大學副校長職務。同時，其也被免去中共中國傳媒大學委員會常委、委員職務。

蔡翔涉嫌性侵女學生的事件細節曾引爆輿論。（微博@笨笨噠調調）

2018年7月，網絡曾瘋傳蔡翔涉嫌性侵女學生。2018年7月27日深夜，有網友發長文舉報中國傳媒大學前副校長蔡翔性侵自己一事，表示事情已經過去10年，一定要說出來。 該女生表示自己是中國傳媒大學2012屆畢業生，2008年冬被蔡翔性侵。文中交代，是該女生的父親托熟人認識到蔡翔，而且與他是老鄉，希望蔡翔能在學校照顧自己的女兒。文中透露蔡翔有意認該女生為女兒，也就是所謂的「乾爹」和「乾女兒」的關係。

但針對上述消息，中國官方並未予以證實。

公開簡歷顯示，蔡翔，1964年7月出生，湖北黃梅人，1990年3月參加工作，1995年9月加入中國民主促進會，2005年6月加入中國共產黨，研究生學歷，文學博士。

1990年3月至1995年1月，歷任中國卓越出版公司編輯、國際文化出版公司編輯；1995年1月至2001年8月，歷任華夏出版社編輯、社科編輯室副主任、社科部主任；2001年8月至2011年4月，中國傳媒大學出版社社長；2011年4月至2011年10月，中國傳媒大學校長助理兼出版社社長、高井園區管委會主任；2011年10月至2014年7月，中國傳媒大學校長助理兼出版社社長；2014年7月至2018年1月，中國傳媒大學黨委常委、副校長；2018年1月起，擔任中國傳媒大學傳播研究院出版學專業博士生導師和碩士生導師。

此外，中國傳媒大學的諸多教師都曾被學生舉報涉嫌性侵醜聞。2018年7月26日，有網友爆料，自己的師妹實名舉報中國傳媒大學教授謝倫燦性侵。

對此，中國傳媒大學曾表示，學校已注意到有社交媒體對謝倫燦師德師風問題的舉報信息，學校對此高度重視，一經核實將堅決處理，絕不姑息。

中紀委：違反政治紀律 違規校內取酬

此前，中紀委曾發佈通告稱，經查，蔡翔違反政治紀律，對抗組織審查，與相關人員串供，訂立攻守同盟，阻止相關人員提供證據，教唆他人干擾核查工作；違反中央八項規定精神和廉潔紀律，組織公款出國旅遊，用公款購買購物卡、高檔煙酒，私車公養，收受大額慰問金，設立、使用「小金庫」，違規校內取酬，用公款承擔應由個人支付的費用，收受可能影響公正執行公務的禮品，用公款送禮，違規發放各類津補貼；違反組織紀律，在領導幹部個人有關事項報告工作中，不如實報告個人收入和家庭房產，在上級組織開展的高校領導幹部違規取酬自查自糾工作中，未如實報告個人收入；違反群眾紀律，對待群眾態度惡劣、簡單粗暴，造成不良影響；違反工作紀律，違規轉讓國有資產；違反生活紀律，與他人長期保持不正當性關係。

通報稱，蔡翔身為高校黨員領導官員，理想信念喪失，背棄初心使命，紀法意識淡漠，個人私慾膨脹，「六項紀律」和中央八項規定精神項項違反，構成職務違法並涉嫌貪污犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。經決定，給予蔡翔開除黨籍、開除公職處分，收繳其違紀所得。