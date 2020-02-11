【武漢肺炎】內地死亡人數過千　湖北以外新增病例連續一周下跌

武漢肺炎疫情持續蔓延。據國家衛健委數字，在2月10日內地新增確診病例2,478例，新增重症病例849例，新增死亡病例108例，新增疑似病例3,536例。當日新增治癒出院病例716例，解除醫學觀察的密切接觸者26,724人。

武漢肺炎具有傳染性較強，醫護人員需穿防護服進行工作。（AP）

截至2月10日24時，中國31個省現有確診病例37,626例（其中重症病例7,333例），累計治癒出院病例3996例（浙江核減1例），累計死亡病例1,016例，累計報告確診病例42,638例（浙江核減12例，江西核增1例），現有疑似病例21,675例。累計追蹤到密切接觸者428,438人，尚在醫學觀察的密切接觸者187,728人。

據統計，除湖北外的內地新增病例昨天為367例，已是連續第七天下跌。

分省而言，據湖北省衛健委最新數據，2月10日0時至24時，湖北新增新冠肺炎病例2,097例，新增死亡103例，累計確診31,728例，死亡974例。

值得注意的是，除武漢之外湖北各州市總確診病例已連續6日下降，分別為2月5號1,221例；2月6號946例；2月7號856；2月8號768例；2月9號697例；2月10號545例。