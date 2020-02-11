【武漢肺炎】傳江蘇援鄂醫療隊物資遭扣　官方否認：只是遲了一點

隨着武漢肺炎疫情的迅速蔓延，中國各地醫療隊伍馳援湖北。但10日有消息稱，江蘇援湖北醫療隊物資被扣留。對此，江蘇援湖北醫療隊總領隊邱澤森稱，「 （中國各地醫療隊）同一天那麼多航班抵達，行李和物資遲了一點，但不存在被扣留的事。」

邱澤森稱，2月9日，江蘇958名醫護人員乘坐7架飛機，陸續在下午、晚上抵達武漢。當天機場人太多，中國各地來的每支醫療隊都攜帶了大量物資，協調運輸這些物資的工作量巨大，出現了一些延誤的情況。當時採取的辦法是先把人接走，再運送行李。部分行李和物資送到酒店後，隊員們連夜整理。「現在都送過來了，已經清點完畢。」

隨後，這些醫療物資已經在第一時間用到了重型、危重型病患的救治中。2月10日下午，在同濟醫院光谷院區，來自江蘇的醫護人員正在將帶來的醫療物資搬進醫院，緊鑼密鼓地開展工作。

邱澤森介紹，江蘇這一批醫療隊隊員將投入幾處防控疫情戰場，一部分到方艙醫院，一部分到定點醫院。其中，有5支隊伍650人進入武漢同濟醫院光谷院區，負責5個病區，這裏收治的都是新冠肺炎重型、危重型病人。

當前疫情形勢嚴峻，截至目前，全國已有165支醫療隊、19916名醫護人員馳援湖北。

（現代快報）