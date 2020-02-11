【武漢肺炎】疫情將衝擊全球經濟？　中方：有能力將影響降至最低

中國外交部今天（11日）舉行網上例行記者會。有記者提問，如何看待近日一些外國金融機構和傳媒認為，武漢肺炎疫情對中國經濟的影響將產生多米諾骨牌效應，衝擊全球供應鏈拉低今年世界經濟增速？ 對此，外交部發言人耿爽表示，如果中國經濟受到衝擊，那麼必然會波及其他國家，世界經濟也必然會受到影響，但中方有能力把疫情對經濟的影響降至最低。

武漢肺炎疫情持續，全球經濟恐受衝擊。（資料圖片）

耿爽說，概括地講，疫情對中國經濟影響的大小，取決於疫情防控的進展和成效。相信中國經濟的基本面以及長期向好的趨勢不會因為這場疫情而改變，中方有能力把疫情對經濟的影響降至最低。事實上，近日，國際貨幣基金組織、世界銀行等國際機構都表示，中國有足夠的政策空間來應對疫情，中方防控疫情的努力有效降低了世界經濟可能面臨的風險。

他指出，今天，中國的GDP已佔世界16%左右，對世界經濟增長的貢獻率已超過30%。如果中國經濟受到衝擊，那麼必然會波及其他國家，世界經濟也必然會受到影響。所以說，中國的抗疫鬥爭既是為自己，也是為世界。支持中國、幫助中國，也是在維護國際社會共同利益。

他續指，面對公共衛生危機，以鄰為壑保護不了自己，過度反應只會適得其反。當務之急，是國際社會團結協作共同戰勝疫情，盡快恢復國家間的正常交往與合作，只有這樣才能為世界經濟穩定增長提供有力支撐，釋放正面預期。

（中國外交部）