【武漢肺炎】鍾南山：疫情拐點無法預測　但2月中下旬或達高峰

據央視消息，2月11日下午，國家衛健委高級別專家組組長鍾南山等專家在廣州醫科大學附屬第一醫院與在武漢前方的廣東醫療隊ICU團隊進行了遠程視像會診。 鍾南山在會診中表示，根據模型預測，2月中下旬疫情可能到達高峰。目前，疫情拐點無法預測，由返程高峰的防控情況決定。

鍾南山還說，危重症患者治療有一定難度。與沙士不同，新型冠狀病毒肺炎有獨特的病理特徵，抗病毒和抗炎（抗病毒引起的炎症風暴）為兩個主要核心問題。作為21世紀以來第3次冠狀病毒引起的傳染病，新冠肺炎的病死率較SARS和MERS低。

2月11日下午，鍾南山等專家進行遠程視像會診。（微博@人民日報）

他又指，目前武漢暫未杜絕「人傳人」，需要加大防控力度實現「早發現、早隔離」，同時針對重症病人實施救治。隨着醫療人員物資和措施的推進，武漢的情況應該會有改善，但目前仍處於困難時期。

據路透社11日稍早前發布的專訪，鍾南山表示，估計新型肺炎疫情可能會在1月中下旬或2月達到頂峰，然後會維持一段時間，之後再下降。一些省份的疫情已有所改善，新增的病例數目呈現下降趨勢。他表示，是基於近日的疫情模型及發展，以及政府措施，而推估出有關結論。

他在專訪中還提及，在武漢採取的疫情遏制措施有必要，中國亦應該永久禁止野生動物交易，並改善疾控機制，甚至建立全球傳染病預警系統。

鍾南山早前於2月2日曾預測，疫情將會在當時的約10天至兩周後（即2月12日至16日）出現高峰。

（央視、路透社）