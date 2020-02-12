【武漢肺炎】解放軍中部戰區出動直升機　支援湖北物資轉運

央視新聞2月12日報道，中部戰區駐鄂空降兵某空中突擊旅直升機團調派兩架直-8運輸直升機，將由武漢市飛往襄陽、宜昌地區，協助地方空運醫療急需藥品和緊缺物資。

隨着疫情持續擴散，軍委後勤保障部1月24日率先展開應對突發公共衛生事件聯防聯控工作，組織軍隊專業醫療力量投入新型冠狀病毒感染肺炎疫情的防控。

1月24日當晚，解放軍就派出3支醫療隊共450人，分別從上海、重慶、西安三地乘坐軍機出發，於當晚23時44分全部抵達武漢機場，1月25日正式加強投入到武漢地區指定接診新型冠狀病毒感染的肺炎病例較多的地方醫院開展救治工作。

2月2日7時，駐鄂部隊抗擊疫情運力支援隊出動50台軍用卡車，將200餘噸生活物資從武漢市各大配送中心調運至武漢三鎮，供應各大超市，保障武漢市民生活。這是這個運力支援隊臨時抽組以來，執行的首次支援運輸保障任務。

據瞭解，這個運力支援隊共130輛軍用卡車、260多名官兵，從2日起，他們根據地方配送中心的每日需求，派出運輸力量保障武漢市民生活物資配送。

另外，解放軍空軍還出動8架大型運輸機，從瀋陽、蘭州、南京、廣州起飛，空運醫療隊隊員和醫療物資飛赴武漢。

同日，新華社報道稱，經軍委主席習近平批准，解放軍抽調1,400名軍醫，於2月3日起正式承擔火神山醫院醫療救治任務。