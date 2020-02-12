【武漢肺炎】疾控專家曾光：疫情下降拐點已出現　但也藏上升拐點

武漢新冠肺炎疫情雖然仍在蔓延，但湖北以外地區的新增病例在連續下降，對此，中國疾病預防控制中心流行病學首席科學家、中國衛健委高級別專家組成員曾光則表示，疫情下降的拐點已經出現，但也潛藏着上升的拐點。

曾光在微博上發文稱，在疫情分析中，拐點是指傳染病流行趨勢的轉折點，就是一個時點的概念。

中國首席流行病學專家、中國衛健委高級別專家組成員曾光。（網絡圖片）

他表示，對流行病學工作者而言，經常看到流行趨勢圖中，全國或某一省市各種傳染病疫情下降的拐點和上升的拐點，以及升降拐點的交替轉換。因此，不要把拐點的概念複雜化，也不要簡單地理解拐點出現了的大局已定。

曾光進一步解釋稱，湖北以外的省、直轄市、自治區的每日確診病例數已經連續下降6天，下降的拐點在2月5日左右。不過，這是按確診病例數統計出的拐點，由於在每個患者確診前，都要經過一系列確診過程的時間，所以實際拐點的出現應該比確診時間早得多。

他說，中國國家疾控中心的疫情分析專家，也一直同時以確診時間和發病時間分別為統計分析拐點，他們按發病時間分析，1月23日武漢封城後的3天內即已出現了疫情下降拐點，隨着時間的進展，這一拐越來越明確。

曾光預測，在下降拐點之後，還難以避免又出現一個疫情上升的拐點，因為多達1.6億人口流動返程潮對疫情的負面影響，而首當其衝的是珠三角、長三角、京津冀地區。人們返城後能否平安度過一個最長潛伏期，需要做大量艱苦細緻的工作。

他說，最擔心的是，由於疫情統計拖後於感染時間，近日內看到依然是疫情的不斷下降，因此掩蓋了返程感染造成實際上升的趨勢，使人們放鬆了警惕。

據了解，除湖北省外中國新增病例數量已經連續8日下降，分別是2月11日377例，10日381例，9日444例，8日509例，7日558例，6日696例，5日707例，4日731例，3日890例。

同時，湖北除武漢外其他城市新增病例已經連續6日下降，分別是2月11日534例，10日545例，9日697例，8日768例，7日856例，6日946例，5日1,221例。

2月11日，湖北全省新增病例1,638例，連續兩天出現下降態勢，不僅是2月以來新低，也是2月2日以來首次降至2,000例以下。