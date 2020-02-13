【武漢肺炎】確診病例暴漲　專家：確診標準放寬，有利堵塞漏洞

新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐，其中在重災區湖北省，據省衛健委最新公布的數字，周三（12日）共新增14849宗確診病例，以有242宗死亡病例，均是至今最高單日紀錄。 據了解，此次新增的確診病例及死亡病例中，均首次增加「臨床診斷」，國家衛健委高級別專家組成員、中國疾控中心流行病學首席科學家曾光認為，此舉是正確步驟，能堵塞傳播漏洞。中央指導組專家童朝暉則指出，此前有一大部分的疑似病例，按照臨床診斷的標準實際上已屬於確診病例。

除了病毒檢測外，湖北省新增「臨床診斷」作為確診病例的標準。（中新社）

曾光表示，所謂臨床診斷病例就是實驗室的病毒核酸檢測結果尚未顯示呈陽性反應，但醫生認為患者的臨床症狀已經是「看著像」。曾光認為，遲遲未能確認對病毒檢測呈陽性反應的患者是確實存在，但又不能排除是未受感染，故很容易會在社會上傳播病毒。將此類患者納入新增確診病例，就能對他們採取隔離措施，入院治療，對社會及患者本身都有根處。

另一方面，中央指導組專家童朝暉亦在接受官媒訪問時指出，增加「臨床診斷」有益於醫生在臨床上去判斷疾病。童朝暉表示，實際上有一大部分的疑似病例，按照臨床診斷的標準已屬於確診病例，一是有流行病學史；二是有發熱、呼吸道咳嗽等臨床症狀；三是有臨床有體徵；四是電腦斷層掃瞄結果。

按照國家衛健委的解釋，在病例診斷分類中增加「臨床診斷」，是以便患者能及早按照確診病例接受規範治療，進一步提高救治成功率。湖北省根據新方案，近期對既往的疑似病例展開排查並訂正診斷結果，同時亦會對新患者按照新的診斷分類進行診斷。為與全國其他省份對外發布的病例診斷分類一致，湖北省將於即日起，將臨床診斷病例數字納入確診病例數字。

（綜合報道）