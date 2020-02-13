【武漢肺炎】治癒醫生：阿比多爾對肺炎「有點效果」

2月12日，曾確診的武漢協和醫院急診科主任張勁農在央視節目中透露，阿比多爾（Arbidol，也稱阿比朵爾）對於新冠肺炎治療「確實有點效果」，雖說從科研角度尚無法證實，但在包括自己在內的協和醫院首批治癒出院的醫務人員中，絕大多數都是在使用這一款藥物。

張勁農表示，自己在患病期間從病理上對新冠肺炎進行了思考，查閲文獻後發現，國際上一直有多篇文獻證實阿比多爾對冠狀病毒科以及SARS病毒在體外都是有效的。而且，中國工程院院士李蘭娟此前也證實，在體外，阿比多爾同樣能對新冠肺炎有效。

張勁農還稱，這個藥只在中國和俄羅斯有，「美國那幫人不知道，所以親美那幫人也不懂這個藥」。

據瞭解，阿比多爾是一種抗病毒藥物，由前蘇聯藥物化學研究中心研製開發，1993年於俄羅斯上市，主要適應症是A類、B類流感病毒引起的流行性感冒。

作為廣譜抗病毒藥物，該藥通過抑制病毒和宿主細胞膜的融合，從而阻斷病毒感染的第一步。此外，阿比多爾還可誘導機體產生內源性干擾素，在干擾病毒複製的同時，亦能調節增強機體免疫功能，具有多重機制抗擊病毒的獨特優勢。

值得注意的是，目前學術界對阿比多爾的研究主要來自於俄羅斯和中國，美國食藥監局並沒有將此藥列入治流感藥品名單當中。

2月4日，中國工程院院士、中國衛健委高級別專家組成員李蘭娟團隊，公布治療新型冠狀病毒感染的肺炎的最新研究成果，發現「阿比多爾、達蘆那韋能有效抑制冠狀病毒」。但作為處方藥，患者一定要在醫生的指導下服用。