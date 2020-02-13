【武漢肺炎】湖北省確診病例暴漲　專家：這是「確診存量的釋放」

據中國衛健委最新公布的數據指，12日，湖北新增新冠肺炎病例14840例 （含臨床診斷病例13332例），突然之間暴增的數據，引發輿論熱議。 對於確診病例的暴漲，中國疾病預防控制中心前副主任、公共衛生和流行病學專家楊功煥認為，這樣的臨床確診病例數暴漲應該是確診「存量的釋放」，未來還會有新增臨床確診病例數，但不一定還會維持如此高的數目。

「看到這個數目，我們反而應該稍微有一點點放心，因為這說明把一些傳染源真正找到並隔離起來了。」楊功煥接受採訪時表示，現在公布增加了這麼多病例，應該是最近幾天快速篩查出來的臨床確診病例數。

武漢一醫院內，醫護人員在戴手套。（新華社）

不過，楊功煥也指出，「最近幾天，還會有新增臨床確診病例數，但會不會一直保持新增14,000多，我覺得不一定。這不能意味現在疫情趨勢變得不好了，只是目前措施加強後的反映。」

事實上，湖北省除了暴漲的新增確診病例外，死亡病例也激增至242例。

對此，北京大學公共衛生學院副院長王培玉稱，湖北省將臨床診斷病例數納入確診病例數進行公布相當於對確診的診斷標準進行了調整，這樣一來，此前因「假陰性」而被歸為疑似的病例也被納入到確診病例中，這一調整可能也會導致死亡人數在統計上的變化，導致死因被歸為新冠肺炎的死亡人數出現大幅增加。

王培玉認為，另一個可能的原因是，病發死亡並非一定是個勻速的過程，湖北省前一陣子積攢了大量的重症病例，也不能排除在這些大量的病例中許多病人沒能救回來，出現死亡數字激增的現象。

2月12日，醫護人員在轉運救護車旁迎接患者。（新華社）

北京大學第一醫院呼吸和危重症醫學科主任王廣發則表示，增加臨床診斷病例的原因之一是提高新冠肺炎診斷能力，把之前尚未診斷的存量病例進行了診斷。而因為臨床診斷病例的基數大了，死亡人數也會增加。如果的確是這樣，那麼在後續的幾天裏，由於存量逐漸消耗殆盡，則臨床診斷病例和死亡病例數都將慢慢迴歸常態，或不會再出現如今天公布一樣大的新增數字。

另外，王廣發與王培玉同時都表示，增加臨床診斷病例後為何導致新增確診病例和死亡病例的激增，均有待湖北省有關方面做出進一步解釋和說明。

（環球時報）