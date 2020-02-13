【武漢肺炎】應勇調任首日召開會議　省長王曉東稱全力配合支持

新型冠狀病毒肺炎疫情重災區湖北省，當地官場周四（13日）出現重大人事變動。上海市長應勇接替蔣超良擔任湖北省委書記，並於當天召開省領導會議。此前同樣處於輿論風暴中的湖北省委副書記、省長王曉東則現身主持。

應勇亮相湖北領導幹部會議。（湖北衛視截圖）

據《湖北日報》報道稱，應勇在會議上說，「我完全擁護、堅決服從中央的決定。中央安排我到湖北任省委書記，這是以習近平為核心的黨中央對我的高度信任，省委書記這個職務是沉甸甸的責任和千鈞重擔，對我也是個重大的考驗。」

應勇還說，懇請全省各級領導幹部和廣大人民群眾給予支持和幫助，也誠懇接受大家對我的批評和監督。

他又強調，湖北和武漢是全國疫情防控的重中之重，是打贏疫情防控阻擊戰的決勝之地。而當前疫情形勢仍然十分嚴峻，任務十分艱巨，必須以更大決心、更果斷措施、更有效辦法，打好疫情防控組合拳，堅決把疫情擴散蔓延勢頭遏制住。

王曉東仕途也備受矚目。（中國央視視頻截圖）

主持會議的王曉東表示，堅決擁護黨中央決定，將積極配合、全力支持應勇的工作。他還稱，這次湖北省委及武漢市委主要領導的調整，是黨中央根據疫情防控工作需要和湖北班子建設實際作出的重要決定，充分體現了黨中央對打贏疫情防控阻擊戰的堅定決心和對湖北工作和省委領導班子建設的高度重視。

新華社周四發布消息稱，應勇接替蔣超良任湖北省委委員、常委、書記；王忠林接替馬國強任湖北省委委員、常委和武漢市委書記。也有傳聞稱，湖北省長王曉東的職務也將有所變動。