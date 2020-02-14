【武漢肺炎】重慶有企業復工後發生聚集性疫情　已封樓隔離

新冠肺炎（NCP）疫情持續，企業復工為全國各省防控疫情帶來新的挑戰。近日，重慶攀鋼重慶鈦業公司發生聚集性疫情引發關注。

各省企業正逐步恢復生產。圖為河北邯鄲市一家工廠裏，工人們製作防護口罩。（Reuters）

綜合媒體2月14日報道，一份落款為為大足工業園區管理委員會的緊急通知顯示，2月10日重慶巴南區攀鋼重慶鈦業公司「由於復工後未嚴格按照市疫情管控要求進行管理，發生一起聚集性疫情嚴重事件，該公司2例確診，1例無症狀陽性感染者，造成131人密切接觸」。

據內媒《每日經濟新聞》報道，該園區管理委員會相關人士證實此事稱，「這是區裏面發的文件，我們這邊接的領導的一個批示單，所以發了這個通知。」

據該人士介紹，目前攀鋼重慶鈦業公司已經整個封鎖隔離，停止生產，其所在的巴南區麻柳沿江開發區正加強企業排查。

攀鋼釩鈦編印的《新型冠狀病毒感染的肺炎防控知識》小冊子。（攀鋼釩鈦網站）

另據攀鋼釩鈦重慶鈦業公眾號1月27日、2月2日、2月4日、2月7日所發佈的信息，其生產作業區崗位在春節期間仍在生產，配圖顯示，作業人員均佩戴口罩，進廠區前則有測量體温等程序。

至於此起聚集性疫情嚴重事件是如何發生的，目前還無詳情可知。攀鋼集團重慶鈦業有限公司尚未對此回應。

攀鋼集團鈦業有限責任公司系攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司下屬的獨資子公司，主要經營加工和銷售鈦原料，曾獲「推動中國塗料科技進步10大傑出民族企業」、中國塗料工業協會「AAA級信用企業」等表彰。

對於近期各地企業逐漸迎來復工高潮，國家發改委秘書長叢亮日前在發布會上表示，隨着疫情防控工作進入關鍵階段，要做好抗擊疫情和經濟發展「兩條線」作戰的準備。

叢亮透露，除湖北外的各省正在逐步復工復產，特別是關鍵醫療物資、能源、糧食、交通物流等重點領域企業均已陸續開工。據2月10日數據顯示，口罩企業的復工率已經超過76%，防護服企業的復工率為77%，中國重點監測的糧食生產、加工企業復工率為94.6%，煤礦復產率57.8%，電力、天然氣和成品油供應充足，民航、鐵路、水運運輸網絡正常運營。

自2月3日至2月13日，除湖北外中國新增確診病例連續10日下降。中國首席流行病學專家、中國衛健委高級別專家組成員曾光表示，疫情下降的拐點已經出現，但還潛藏着上升的拐點。