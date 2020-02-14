【武漢肺炎】應勇上任首日密集召開3次會議　連說16個「戰」字

2月13日，官方發布消息稱：應勇任湖北省委委員、常委、書記，蔣超良不再擔任湖北省委書記、常委、委員職務；王忠林任湖北省委委員、常委和武漢市委書記，馬國強不再擔任湖北省委副書記、常委、委員和武漢市委書記職務。

正值疫情防控的關鍵期，中共臨陣換將引發關注。新官上任，應勇針對疫情防控的後續舉動受矚。

應勇上任首日亮相湖北領導幹部會議。（湖北衛視截圖）

在湖北省舉行全省領導官員會議上，應勇發表上任後首個講話，他說，「將以『我將無我、不負人民』的思想境界不負重託。當前湖北疫情形勢仍然十分嚴峻，任務十分艱鉅，並懇請全省各級領導幹部和廣大人民群眾給予支持和幫助，也誠懇接受大家的批評和監督。」

13日下午，應勇第一時間主持召開專題會，研究部署下一階段防控措施，提出5點具體要求。同時，13日下午，武漢市也召開領導官員大會，應勇參加了這次會議，並發表了講話。他「希望大家以實際行動支持王忠林的工作」。

據梳理，應勇在到任首日參加的這三場會議上，連說了16個「戰」字。

應勇在湖北省全省領導官員會議上說，湖北和武漢是全國疫情防控的重中之重，是打贏疫情防控阻擊戰的決勝之地。「與時間賽跑、與病魔較量，以背水一戰的精神」，「我們一定能夠打贏武漢保衛戰、湖北保衛戰，打贏疫情防控的人民戰爭、總體戰、阻擊戰。」

在當日召開的武漢市領導官員大會上，應勇要求武漢市各級領導官員，以實際行動支持王忠林的工作，並提出「湖北人民、武漢人民歷史上從來沒有被艱難險阻壓垮過」,「我們萬眾一心，眾志成城，一定能夠取得疫情防控鬥爭的全面勝利，一定能夠打贏疫情防控的武漢保衛戰、湖北保衛戰。」

武漢雷神山醫院陸續接收新冠肺炎患者。（中新社）

據《湖北日報》2月13日報道，應勇上任後第一時間主持召開專題會，分別聽取湖北省、武漢市新冠肺炎防控指揮部關於疫情防控工作的匯報，研究部署下一階段防控措施。

應勇強調，「要把疫情防控作為當前全省的頭等大事和最重要的工作，搶抓重要窗口期，緊抓救治和阻隔兩大關鍵環節。突出重點，及時補齊短板和薄弱環節。要全力以赴抓好阻隔，阻止疫情擴散蔓延，控制源頭是關鍵。要把防控力量下沉社區，全面實施小區適度封閉式管理，強化屬地責任、強化小區防控、強化群防群控，看好自己的人、管好自己的門、做好自己的事。要千方百計抓好救治，加大流行病學調查力度，做到深入細緻排查全覆蓋，把隱性感染者、確診者的密切接觸者、疑似病人和確診病人找出來，不落一戶、不漏一人，應隔盡隔、應收盡收、應治盡治。要不斷優化診療方案，着力提高收治率治癒率、降低感染率病亡率。要保障醫療物資供應，以強有力的政策充分激活產能，扶持一批龍頭企業、骨幹企業及若干中小企業擴大產能、轉產保供，進一步提高我省醫護產品供給能力。