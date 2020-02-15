【武漢肺炎】荊州男稱靠父無視封路　父遭停職網民嘲：大意失荊州

為應對新型冠狀病毒疫情蔓延，重災區湖北多個城市封路，民眾被要求足不出戶。但2月14日，一名男子在微博聲稱，自己通過「當官的」父親關係，從同屬湖北省的天門市回到荊州市，引發熱議。 面對洶湧輿情，荊州市政府今天（15日）發布消息稱，荊州市商務局黨組已對男子父親作停職處理。對此，不少網民留言嘲諷「大意失荊州」。

據報道，14日下午5時42分，名為「Euamoter」的微博網民發文稱，自己「從沒覺得我爸有多大本事，當了一輩子官我沒沾到一點好處，直到這次疫情，在全省封路的情況下，通過他的關係派車把我從天門接回荊州」。

該網民還發布是一張天門市高速收費站的照片，寫下「天門拜拜」。對此，有網民評論「你爹可能要大意失荊州了」，該評論亦成為熱門話題。另外，「Euamoter」曾在1月6日在微博曬出自己的支付寶年度賬單，其中顯示，2019年全年總支出286萬元人民幣（約合318萬港元）。

事發後，「Euamoter」已修改微博用戶名稱，並刪除相關微博。不過有網民肉搜出其父資料，稱是在任荊州市商務局市場體系科科長。

面對輿論關注，「荊州市公安局網絡安全保衛支隊」官方微博15日凌晨發文回應稱，當事人何昊已在網上公開致歉，且他的父親並不是網民「瞎猜的幾個人」，又指這一事件的原委並非大家想象的那麼複雜、那麼「水深」，有關機構正對此事做進一步調查核實，用不了多久就會給外界一個正式回應和處理結果。對於上述回應，不少網民並不接受，反而質問「公布當事人的父親的公職信息有那麼難嗎？」

不過，湖北省荊州市人民政府新聞辦公室官方微博隨後發布消息稱，經連夜調查，已證實該微博網民真實姓名何昊，其父何炎仿是荊州市商務局市場運行科科長。14日，何昊在天門完成規定隔離期後，通過其父何炎仿的私人關係，聯繫一輛由天門來荊州採購物資的順風車返回荊州，途中在微博上發表相關言論。

上述消息續指，目前，荊州市紀委監委責成派駐紀檢監察組會同荊州市商務局黨組就此輿情反映的問題展開調查，荊州市商務局黨組已對何炎仿作停職處理。對此，不少網民紛紛留言嘲諷：「這下真的大意失荊州了」。

（綜合報道）