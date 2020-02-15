【武漢肺炎】受疫情影響　075兩棲攻擊艦建造或面臨勞動力緊缺

上海滬東中華造船廠官方微信公眾號2月14日發文稱，由於受疫情影響，該廠一批勞務員工未能及時返崗復工，導致正在碼頭繫泊安裝調試的「重點產品」的電纜敷設工作面臨嚴重的勞動力緊缺。 從其布的照片看，「重點產品」可能是075型兩棲攻擊艦。

2月10日，上海外高橋造船、江南造船、滬東中華造船等大廠均復工。滬東中華造船廠每位員工都收到了《員工返崗復工告知書》，要求做好個人防護，並嚴格遵守安全作業規定，守住安全底線，確保生産經營有序開展。據《新華社》12日消息，前述三大船廠目前的復工率約為50%。

滬東中華造船在其公眾號文章中強調，如果電纜不能及時敷設到位，關鍵的發電機動車試驗無從談起，生產進度必然受到影響。

為此，該廠42名黨員幹部緊急支援一線生產，一天內完成三輔後主配電板36根負載電纜的敷設任務。

從滬東中華造船廠官微發佈的照片看，外界猜測，上述所謂「重點產品」很可能是正在碼頭繫泊安裝調試的該國首型首艘075型兩棲攻擊艦。

該艦於2019年9月25日在船廠正式下水。另外，075二號艦正在廠內的船塢中建造，整個船體已經成型。075型攻擊艦預計排水量達36000噸，可搭載28架直升機，但目前不會搭載固定翼垂直起降飛機，有消息稱，075是為「對台軍事鬥爭」準備的。

除075外，由於參與航母工程的諸多軍工機構駐地均在疫情重災區湖北武漢，因此，中國的航母工程可能也受到一定的影響。目前中國正在上海的江南造船廠建造第三艘航母（003航母）。

此外，據公開資料顯示，中國涉密程度較高的軍工機構諸如701所、709所、719所等研究機構均在武漢。

其中，701所是中國艦船研究設計中心，系國家一級保密資格單位，是唯一同時承擔水面、水下艦船總體研究設計任務的核心科研單位。709所，又稱武漢數字工程研究所，隸屬原中船重工。719所則與核潛艇研究設計密切相關。