【武漢肺炎】央行：疫情重點地區回籠現金消毒放14天以上再投放

新型冠狀病毒疫情嚴峻，很多市民關心現金的使用是否安全衛生？對此，2月15日，國務院聯防聯控機制舉行新聞發佈會上，中國人民銀行副行長范一飛表示，中國人民銀行高度重視公眾使用現金的安全衛生問題並採取措施加強這方面工作，已經要求疫情重點地區回籠現金消毒放14天以上再投放。

范一飛說，今年1月17日以前中國人民銀行向全國安排調撥近6000億元的新鈔，春節前緊急向武漢投放了40億元的新鈔，提高了銀行網點工作人員和辦理現金業務群眾的安全感。

他表示，央行已經暫停了現金跨省調撥，以及部分疫情嚴重地區的省內調撥，盡可能減少人員流動，降低在途感染及傳播的風險。

范一飛強調，現金回籠發放過程做到衛生、可控，要求商業銀行的現金業務按照收支兩條線進行，對外付出現金盡可能以新鈔為主，回籠現金時對醫院、農貿市場等管道回籠的現金採取特殊處理並單獨封存，消毒後交存人民銀行，不得對外支付；對疫情防控重點地區回籠現金，採取紫外線或者高溫等消毒，存放14天以上再投放市場，對於非疫情防控重點地區現金消毒以後，要求存放7天以上再投放市場。

另據了解，深圳人民銀行和商業銀行加大原封新券的投放力度，確保現金供應，加強對ATM等自助設備運維保障和現金補充，確保自助取現服務不中斷，自2020年2月3日起，深圳人行向社會公眾投放的鈔票全部為全新鈔票。據稱，深圳人行和各商業銀行加強現金回收環節及儲存場地的消毒工作，對醫院、農貿市場等重點單位回籠的現金消毒清點後繳存深圳人行，不對外投放。

（南方都市報）