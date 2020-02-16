【武漢肺炎】全身伽瑪刀發明者段正澄武漢染疫逝世　享年86歲

全身伽瑪刀發明者、中國工程院院士、華中科技大學機械學院教授段正澄，於2月15日下午7時35分在華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院逝世，享年86歲。 綜合內媒報道，段正澄上月底感染新冠肺炎，昨日（15日）情況突然惡化，搶救後不治。

華中科技大學機械科學與工程學院黨委書記、教授史鐵林表示，段正澄於1月29日確診新冠肺炎，前幾天在ICU還比較穩定，但15日下午情況突然惡化。他稱，段正澄雖有糖尿病等基礎疾病，但體質還行，又很勤奮，雖然86歲了，但每天正常上下班，「感染後身體才不行的。」

據知，因當前新冠肺炎疫情防控需要，段正澄喪事將從簡，不舉行遺體告別儀式，在網上設立紀念堂。

武漢肺炎疫情期間，連同段正澄在內，他任教的華中科技大學至今已有4位學者去世，其中包括，生命科學院楚天學者、美籍華裔教授紅淩、同濟醫學院附屬同濟醫院器官移植研究所副主任醫師林正斌、同濟醫學院公共衛生學院教授劉筱嫻。

段正澄60餘年來一直工作在機械製造與自動化學科的教學與科研一線。（微博）

任職華中科技大學逾60年

公開資料顯示，段正澄為江蘇省鎮江市人，出生於1934年6月15日。1953年，他成為華中工學院（現華中科技大學）成立後招收的第一屆大學生。1957年，段正澄從機械系金屬切削機床與工具專業畢業後留校工作，曾任機械系教研室副主任、主任，製造自動化研究所所長等職務，直至2018年底退休，在該校任職逾60年。

據中國工程院網站介紹，段正澄長期從事機械製造與自動化學科的教學與科研，從事自動化裝備、數字化加工技術等的研發。他曾先後獲得1978年全國科學大會獎2項，國家科學技術進步一等獎1項、二等獎3項，省部級科學技術獎多項。2009年當選為中國工程院院士。

在段正澄的多項科研成果中，最為人知的是成功研製了世界首台大型放療設備「全身伽馬刀」（OUR－QGD型立體定向伽瑪射線全身治療系統）。（資料圖片）

發明「全身伽馬刀」殺死癌細胞

在段正澄的多項科研成果中，最為人知的是成功研製了世界首台大型放療設備「全身伽馬刀」（OUR－QGD型立體定向伽瑪射線全身治療系統）。據湖北省人民政府網站資料，「全身伽馬刀」不僅治療範圍廣，而且可以使伽馬射線焦點對準經過精密定位後的腫瘤，從而「定向」殺死癌細胞，大大降低了對人體正常組織和器官的損傷，截至2019年，已在內地100多家醫院使用，惠及近百萬人。

（南方都市報／紅星新聞）