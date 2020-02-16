【武漢肺炎】小米美團滴滴申請抗疫貸款　央行指不符規定未予發放

為降低新冠肺炎疫情帶來的經濟衝擊，中國人民銀行（央行）日前批出總計3000億元（人民幣，下同）的低成本專項再貸款基金，提供疫情防控重點企業優惠利率貸款。 不過，據路透社日前消息，包含小米、美團、滴滴等企業向北京銀行業提出人民幣574億元的抗擊疫情貸款，引發爭議。 內媒《新浪財經》今天（16日）報道，央行表示，相關企業不符規定，官方並未將其列入貸款名單。

人民銀行1月31日下發通知，向9家全國性銀行專門安排發放3000億元專項再貸款，支持防控疫情。（資料圖片）

路透社10日報道，北京有300多間科技公司向銀行業提出共574億元的貸款申請，其中小米申請50億元、美團點評40億元、網約車企業滴滴5000萬元。

《新浪財經》16日報道，據央行指出，相關企業的確申報過，但因不符規定，北京市發改委、工信部門並未將它們列入名單，銀行也沒有發放優惠貸款。央行正要求北京營業管理部會同北京銀保監局向北京市發改委、工信等有關部門核實，如有違反規定情形，必須嚴肅處理。

消息指小米申請50億元貸款，用於包括口罩和溫度計等醫療設備的生產銷售。圖為小米公司董事長雷軍去年12月底在湖北武漢參加商務會議。（中新社）

小米則透過官方微博「小米公司發言人」表示，小米未獲得網絡傳言的貸款，也未完成申請，更沒有確定的申請金額數字。目前正認真準備相關抗擊疫情專項貸款的申請工作。

面對質疑，小米也指出，央行這批專項再貸款是用於抗擊疫情的研發、生產和物資採購，而非外界誤解的「受災企業扶持款項」，更不是專門面向中小企業的扶持貸款。

（綜合報道）