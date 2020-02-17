【武漢肺炎】湖北隨州市長央視求助後　孫春蘭前往考察

新冠肺炎疫情持續，疫情重災區湖北省面臨嚴峻考驗。其中，湖北隨州市物資保障問題受外界關注，中共中央政治局委員、國務院副總理孫春蘭於近日前去考察。

據內媒澎湃新聞報道，2月16日下午，孫春蘭率領中央指導組，驅車兩個小時，從武漢到了200多公里外的隨州。在一個多小時的時間裏，孫春蘭考察了疫情防控和物資保障。

當日16時10分，孫春蘭抵達何店鎮響堂街村，考察農村防控措施落實、防治知識宣傳等；隨後她又在孔家坡社區體驗了測體温流程；另外，孫春蘭還考察了超市生活物資供應保障和集中配送情況，考察收治點怡康老年公寓，慰問醫療隊員。

社區路口體驗完量體温流程後，孫春蘭詢問能否進入。工作人員搖頭表示不能，因為「你們是外來的」。孫春蘭表示管得嚴是對的，並提醒要做好防護。

此前的2月5日，湖北隨州下轄的縣級市廣水市2月5日在官網掛出一份求助信稱，廣水市總人口95萬人，醫療資源極其匱乏，全市僅有兩家納入三級醫院管理的二甲醫院，目前已不堪重負。醫護人員日夜奮戰，已經相當疲憊。

湖北隨州醫用物資告急，市長對央視求援。（網上圖片）

在2月6日的央視《新聞1+1》節目中，主持人白岩松連線湖北省隨州市市長克克。克克說，隨州市醫用物資十分緊缺，希望得到外力支援。

在隨州市求助後，2月7日，江西派出第一批135名醫務人員抵達隨州。同時，江西省支援隨州團隊還帶來部分醫用物資。隨州市長克克在酒店迎接醫療隊。

早在1月22日，孫春蘭就在湖北省武漢市檢查指導新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作時，慰問一線防控人員。她還表示，嚴格疫情報告制度，公開透明發布疫情，及時解疑釋惑。

2月15日，國務院副總理孫春蘭率中央赴湖北指導組來到武漢市泰康同濟醫院、武漢市優撫醫院，實地考察患者收治和床位準備情況，強調千方百計增強收治能力，讓患者得到及時救治。（新華社）

除武漢外，孫春蘭作為中共中央指導組組長赴湖北之後還去過孝感市和黃岡市。這兩個地級市的確診病例僅次於武漢。

截至2月16日24時，湖北新增確診病例1,933例，新增病亡100例，新增出院1,016例，累計確診58,182例。其中，武漢市累計確診41,152例、孝感市累計確診3,279例、黃岡市累計確診2,831例。