【武漢肺炎】下月全國兩會料將推遲召開　歷史上有先例

新冠肺炎（NCP）疫情持續下，全國人大委員長栗戰書今天（17日）稱，將在2月24日的會議上討論關於全國人大是否推遲，以及相關人事任免。 政協第十三屆全國委員會第三十三次主席會議17日在京召開，會上亦研究關於推遲召開全國政協會議的有關事項等。

2019年3月15日，栗戰書在第十三屆全國人大第二次會議閉幕式上發表講話。（新華社）

據新華社報道，栗戰書在十三屆全國人大常委會第四十七次委員長會議上決定，十三屆全國人大常委會第十六次會議2月24日在北京舉行。

會議建議，將在24日審議關於禁止非法野生動物交易、革除濫食野生動物陋習、切實保障人民群眾生命健康安全的決定草案的議案，以及關於推遲召開第十三屆全國人民代表大會第三次會議的決定草案的議案；審議有關任免案等。

另據《央視新聞》報道，政協第十三屆全國委員會第三十三次主席會議17日在京召開，傳達學習習近平總書記關於新冠肺炎疫情防控工作的重要講話精神，研究全國政協近期重點工作。

會議研究關於推遲召開政協第十三屆全國委員會第三次會議和常務委員會第十次會議的有關事項等。

2019年3月15日，全國人大會議在北京人民大會堂閉幕。習近平等中共領導人在主席台就座。（新華社）

目前新冠肺炎疫情持續，中國兩會能否於3月如期召開，成為外界關注的焦點。

早在2019年12月，全國人大和全國政協就已經決定，2020年全國人大會議將於3月5日在北京召開，2020年全國政協會議將於3月3日在北京召開。

早前據路透社報道，受新冠肺炎疫情影響，中國正考慮延遲召開全國兩會。目前重點是按計劃如期召開兩會，但由於預計不太可能在3月前遏制疫情，當局正討論一系列方案，當中包括延期舉行會議。

全國人大代表與全國政協委員共計5,138人，再加上列席人員、工作人員與採訪兩會的中外記者等，總人數將過萬。如此龐大人群連續兩周聚集在北京人民大會堂與其他會場，再加上往來交通和住宿安排，將為疫情防控帶來重大壓力。如果人群中存在若干感染源，後果不堪設想。這或許是當局考慮延期召開兩會的原因之一。

另外，全國人大代表和全國政協委員中，有大部分是各級政府官員，以及重要部門與單位（如軍隊、醫療衛生、科研機構）的領導人員或骨幹。這些機構和人員大多正在參與各地疫情防控工作，許多人還承擔着指揮協調、醫療救治和科研攻關的職責。如果他們全都赴北京參加兩會，將對各地疫情防控造成極大影響。

1989年出台的《全國人大議事規則》規定，全國人大會議於每年第一季度舉行。從1998年起，全國人大會議每年3月5日開幕，全國政協會議每年3月3日開幕。

在歷史上，全國人大會議曾多次延期召開。例如，1957年5月，全國人大常委會決定，第一屆全國人大第四次會議改期至1957年6月20日召開。1959年1月，全國人大常委會根據國務院的建議，決定將第二屆全國人大第一次會議推遲至1959年4月召開。1963年6月，全國人大常委會在聽了國務院總理周恩來的說明以後決定，第二屆全國人大第四次會議改於1963年第四季度召開。