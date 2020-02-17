【武漢肺炎】河南確診病例潛伏期長達34天　專家回應

新冠肺炎疫情持續蔓延，河南省信陽市日前通報了兩例超常規病例，其中1人在返鄉34天后才被確診，而另一人則疑似與感染源接觸長達94天后才確診，引發公眾對新冠病毒的「最長潛伏期」的討論。

2月4日，實驗組工作人員在河南省南陽市疾病預防控制中心樣本處理室內進行實驗操作。（新華社）

綜合媒體2月17日報道，河南省信陽新縣官方通報了上述2例確診病例潛伏時間長、傳染源不明確、確診困難，並且具有較強傳染性。

通報稱，第一位超常規確診病例吳姓男子，是於1月14日從武漢返回新縣，一直到2月16日才被確診，時長達34天。而期間曾先後3次進行核酸檢測，前兩次均為陰性。據報道，他在返鄉後曾2次參加家庭聚餐，先後有10人蔘加，其中2人被確診、3人被確定為疑似病例或留院觀察。

對此現象，內媒第一財經報道指，一位流行病學專家表示，「病例的接觸史調查是流行病的重點，但是難度很大。目前並沒有調查清楚2次家庭聚餐中的人是什麼情況，尚不能確定感染後的潛伏期為34天。」

2月4日，信陽市社區進行消殺作業。（新華社）

河南另一起超常規確診病例寧姓男子則是自2019年11月13日照顧其從武漢治病返回的岳父後，直到2020年2月16日才確診。當地官方通報指出，寧某於2020年1月31日與妻兒返鄉後，只是2次出門買菜、1次出門買藥，無其他外出活動自開始照顧岳父至確診，時長達94天。

對此長達94天這個數字，第一財經消息稱，河南疾控一位工作人員表示，「去年11月份還沒有這個疫情，而且如果是，潛伏期也太長了點，不符合疾病發展規律。此外，如果他岳父確定是新冠病例，就不會是暫時查不到傳染源的結論。不排除是之後感染的。調查感染源就像破案，不是每一個都能短時間梳理清楚。不過為了減少這種公眾的擔憂，以後調查信息需要更進一步細緻。」

2月4日，信陽市社區的網格協管員在用小喇叭提醒居民不要聚集。（新華社）

據悉，2月9日，由中國國家衛健委高級別專家組組長、中國工程院院士鍾南山領銜的「中國2019年新型冠狀病毒感染的臨床特徵」研究，在預印本網站medRxiv上發表。

鍾南山等人對1,099例（截至2020年1月29日）新冠肺炎確診患者的臨床特徵進行了回顧性研究。研究發現，新冠肺炎的中位潛伏期為3天，最長可達24天。

因此，一旦出現超過24天被確診的例子就備受人們關注。目前，河南省通報的兩例超常規案例，還在進一步調查中，期待後續結果。

截至2月16日24時，中國內地31個省份現有確診病例57,934例（其中重症病例10,644例），累計治癒出院病例10,844例，累計死亡病例1,770例，累計報告確診病例70,548例，現有疑似病例7,264例。累計追蹤到密切接觸者546,016人，尚在醫學觀察的密切接觸者150,539人。