【武漢肺炎】上海負責武漢長江新城方艙醫院設計　不到10小時完成

武漢肺炎疫情持續。在重災區武漢，當地先後建設「火神山醫院」、「雷神山醫院」收容重症病人，同時設計出多間方艙醫院收治輕症患者。 其中，上海市政工程設計研究總院（集團）有限公司（上海市政總院）負責武漢長江新城方艙醫院設計。據內地傳媒報道，上海市政總院不到10小時便完成任務。

長江新城方艙醫院計劃建設20個艙位，共計3000多張床位。（澎湃新聞）

《澎湃新聞》報道，2月14日晚8時許，上海市政總院接到武漢長江新城建設投資集團有限公司的緊急委託，承擔武漢長江新城方艙醫院的市政配套設計工作。按照防控部署，上海市政總院要在次日清晨6時前完成設計初稿。

晚上8時18分，上海市政總院緊急組建44位由城交地下院、市政交通院、五院、造價公司、正繼公司及武漢現場的部門所長及以上專業骨幹組成的團隊。在項目負責人劉俊組織協調下，立即召開網絡會議，對武漢分公司收集的既有建設場地特徵及現有條件等進行綜合分析判斷。

網絡會議確定了本次設計內容，道路、建築、結構、造價、給水、管線及污水收集、固廢、電氣、監控等專業設計人員全部到崗。包括醫院與外界現有市政路的接駁道路、院內人行道整治、照明與監控、衛浴設施佈置、廢水消毒處理與排放、醫療固廢存儲與轉運、病區連廊雨棚鋼結構等子項分工明確，項目設計正式開展。

下午11時，方艙醫院市政配套設施的設計原則與標準討論完成，方案結合國家衛生健康委疾控局近期下發的關於臨時特殊場所衛生防護要求，綜合考慮武漢現場施工條件，在確保方艙醫院功能性要求的前提下，為推進現場施工創造有利條件。

凌晨時份，項目總體協調與各專業總師直接對接；專業負責人和設計人員與審核實時溝通，設計優化同步開展，破解多項設計難題。到次日上午6時，他們成功完成長江新城方艙醫院設計。

（澎湃新聞）