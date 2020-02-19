【武漢肺炎】刊文「亞洲病夫」　華爾街日報三駐京記者證件被吊銷

美國傳媒《華爾街日報》早前刊登題為《中國是真正的「亞洲病夫」》（China Is the Real Sick Man of Asia）的評論文章，被指帶有種族歧視，涉嫌辱華。 中國外交部發言人耿爽在周三（19日）表示，鑑於《華爾街日報》迄今仍在推諉、搪塞，既未公開正式道歉，也未查處相關責任人，決定即日起吊銷《華爾街日報》三名駐京記者的記者證。

事緣於本月3日，美國哈德遜研究所（Hudson Institute）的學者，巴德學院（Bard College）教授米德（Walter Russell Mead）在《華爾街日報》的專欄發表上述評論文章。文章稱，武漢肺炎疫情肆虐促使思考地緣政治和經濟假設，認為中國經濟崩潰的後果如同疫情般同樣不可遏制。《華爾街日報》將文章的標題定為《中國是真正的「亞洲病夫」》（China Is the Real Sick Man of Asia）。

《華爾街日報》將文章的標題定為《中國是真正的「亞洲病夫」》（China Is the Real Sick Man of Asia）。（網上圖片）

耿爽指，文章詆毀中國政府和中國人民抗擊疫情的努力，《華爾街日報》的編輯更為以《中國是真正的「亞洲病夫」》作標題，「這種帶有種族歧視色彩的聳人聽聞標題，引起中國人民的極大憤慨和國際社會廣泛譴責。」

耿爽表示，中方已就此多次向《華爾街日報》提出嚴正交涉，要求認識到錯誤的嚴重性，公開正式道歉並查處相關責任人，但對方迄今仍在推諉、搪塞，既未公開正式道歉，也未查處相關責任人，「中方依法依規處理外國記者事務，對於發表種族歧視言論、惡意抹黑攻擊中國的媒體，中國人民不歡迎。」有鑑於此，中國政府決定自即日起，吊銷《華爾街日報》三名駐京記者的記者證。

（中國外交部）