山東艦訓練畫面曝光　神秘空射導彈上艦

中國第一艘國產航母山東艦的相關動態備受外界關注。2月19日，一段其訓練畫面細節的影片曝光，顯示神秘空射導彈被裝載。

伴隨着山東艦在海南三亞某軍港交付海軍後，中國海軍正式進入雙航母時代。為滿足外界的好奇心理，新華社在2019年12月30日，曾發布多張山東艦高清照，引來不少軍迷圍觀，其艦載機殲-15掛載多型導彈畫面更是備受關注。

山東艦作為中國自行設計的航母，經中共中央軍委批准，於2019年12月17日交付海軍，舷號為「17」。該航母不僅增加了機庫容積，公開資料顯示，山東艦至少可以搭載36架殲-15艦載機，相比遼寧艦，數量提升了50%。

圖為山東艦上神秘空射導彈被裝載。（影片截圖）

山東艦搭載的殲-15艦載戰鬥機是中國自主研發的首型艦載多用途戰鬥機，是航母編隊的核心作戰力量，可遂行多樣化作戰任務。

根據照片顯示，山東艦搭載的殲-15艦載戰鬥機換上了新塗裝，機翼下白色導彈為2枚PL-8和1枚PL-12，機腹進氣道位置可能還掛有2枚到4枚PL-12，全機採用了4近+4（6）中的配置。 殲-15艦載戰鬥機最外端為疑似為複合掛架，同時掛載了2枚PL-8空空導彈；複合掛架的採用，令殲-15大載彈量優勢充分發揮。

此外，中國海軍艦載航空兵部隊已由晝間着艦向全時起降、由單機訓練向體系融合、由近海飛行向遠洋機動的突破。先後完成多型導彈實彈射擊、夜間着艦等多種戰法訓法演練。 與此同時，艦載戰鬥機部隊與航母編隊密切協同，體系作戰能力也已初步形成。

對於山東艦對比首艘航母遼寧艦，中國海軍披露，該艦重點解決航母總體設計、船體建造、主動力裝備國產化研製等問題，提高綜合作戰效能和綜合保障水平。有退役軍官指，山東艦雖然艦體看似「老舊」，但憑藉中國優異的電子技術，其資訊化作戰能力並不弱於任何一個國家。

然而，中國海軍並不滿足於擁有山東艦。有觀察人士指出，目前上海造船廠正在建造帶有電磁彈射器的大型航母，此外，核動力航母的設計也被指完成，可能在數年內開始建造。

對於擁有10艘超級航母的美國，有聲音指，中國目前無法在短時間內達到美國的數量，但中國可以另闢蹊徑，利用無人機取代有人艦載機，實現在作戰方式上「彎道超車」。畢竟中國在國慶閲兵上展示的開發先進無人機的能力有目共睹。