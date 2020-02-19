【武漢肺炎】火神山醫院被指欠薪　承建方：不清楚哪個環節出問題

武漢為應對新冠肺炎疫情火速修建的火神山醫院，早前被指拖欠農民工工資。承建方中建三局周二（18日）回應稱，有準時把錢交給分包代發，不清楚哪個環節出問題。另外，對於有消息稱有工人拒領現象，中建三局也回應說，僅部份志願者沒領工錢。

據內地《農民日報》報道，參與火神山醫院建設施工的農民工湯斌等人10餘人自2月14日起，由發包方辛某組織，到火神山醫院參與病房防水工程施工。

湯斌等10餘人開工前曾得到承諾，當日工資次日發放，日班一天600元（人民幣，下同）、夜班一天1200元。但自2月15日，湯斌等人多次向辛某討要工資無果。直到2月18日凌晨，湯斌等人才足額拿到工資。

1月28日，在武漢火神山醫院建設工地，來自中建三局的工人在加緊施工。（新華社）

參照北京「小湯山醫院」模式的火神山醫院，由中建集團在武漢的子企業中建三局牽頭，武漢建工、武漢市政、漢陽市政等三家企業參與。從方案設計到建成交付共耗時10天，於2月2日上午正式交付，2月4日正式接診，參與建設者達7,000餘名。據悉，火神山醫院交付使用之後，部分後續工程仍在進行，包括2月14日開工的病房防水工程。

自2月4日投入使用後，位於武漢的火神山醫院已收治超千名確診新冠肺炎患者，截至2月13日，首批7名治癒患者出院。

雖然在治病救人方面取得成效，但火神山醫院在2月14日的一場大雨中出現漏雨情況也受到關注。內地網絡2月15日流傳的影片顯示，醫院內部的走廊出現不小的漏雨情況。

對於這一情況，影片顯示，已有不少頭戴工程帽的施工人員在現場查看。雖然網絡出現一些幸災樂禍的聲音，但大多數網民均理解，認為在狂風驟雨下，耗時僅10天建成的火神山醫院出現這種情況在所難免。官方則回應稱，漏雨現象發生在雷神山醫院尚未交付的病區，目前施工方正在緊急搶修。

武漢為應對新冠肺炎疫情火速修建的火神山醫院，早前被指拖欠農民工工資。（資料圖片）

火神山醫院總建築面積達33,900平方米，主要救治確診患者，編設床位1,000張，開設重症監護病區、重症病區、普通病區，設置感染控制、檢驗、特診、放射診斷等輔助科室。

該醫院於2月2日正式交付中國人民解放軍。當天，中央軍委主席習近平批准抽調1,400名軍醫於2月3日正式承擔火神山醫院醫療救治任務。

這些抽調的人員來自聯勤保障部隊所屬醫院（950人），以及先期抵達的陸軍軍醫大學、海軍軍醫大學、空軍軍醫大學450人。另外解放軍疾病預防控制中心、軍事科學院軍事醫學研究院共15名專家組成專家組。

據悉，救治新冠肺炎患者的軍醫中，有不少曾參加擊非典任務，以及援助塞拉利昂、利比里亞抗擊埃博拉疫情任務，具有豐富的傳染病救治經驗。