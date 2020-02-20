【武漢肺炎】內地新增確診病例394宗　單日增幅創1月底以來新低

新冠肺炎（NCP）疫情仍在持續。據中國衛健委數據，2月19日0-24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例394例，新增死亡病例114例（湖北108例，河北、上海、福建、山東、雲南、陜西各1例），新增疑似病例1277例。 全國新增確診病例數量此次出現驟降，就在2月18日，新增確診病例數量仍達1749例；而這也是1月27日（當日確診1771例）以來，全國單日新增確診數量首次低於1000例。

截至2月19日24時，全境現有確診病例56303例（其中重症病例11864例），累計治癒出院病例16155例，累計死亡病例2118例，累計報告確診病例74576例（江西、河南、雲南省各核減1例），現有疑似病例4922例。累計追蹤到密切接觸者589163人，尚在醫學觀察的密切接觸者126363人。

湖北新增確診病例349例（其中：武漢新增615例，仙桃等4市新增13例，荊門、咸寧等10市州對確診病例中來源於原「臨床診斷病例」者進行核酸檢測，通過綜合分析，將核酸檢測結果為陰性的病例從確診病例中核減，共訂正核減279例），新增治癒出院病例1209例（武漢553例），新增死亡病例108例（武漢88例），現有確診病例49665例（武漢37,994例），其中重症病例11178例（武漢9,689例）。累計治癒出院病例10337例（武漢5,448例），累計死亡病例2,029例（武漢1585例），累計確診病例62031例（武漢45027例）。新增疑似病例880例（武漢483例），現有疑似病例3456例（武漢1940例）。

累計收到港澳台地區通報確診病例99例，香港65例（出院5例，死亡2例），澳門10例（出院6例），台灣地區24例（出院2例，死亡1例）。