傳海航將被接管之際　董事長陳峰現身：聽黨和國家指揮助力防疫戰

新型冠狀病毒肺炎疫情蔓延之際，近日海南航空集團將被政府接管的消息不斷發酵。周四（20日），海航集團董事長陳峰現身調研疫情防控工作，檢查生產恢復情況，並要求海航人履行好海航集團應盡的責任。

根據海航集團官網發出新聞稿，陳峰表示，疫情就是命令、防控就是責任，海航是交通運輸業的重要企業，擔負着社會防疫物資運輸工作，愈是在關鍵的時候，愈要體現海航的責任與擔當，務必將醫療物資運輸、包機護送醫護人員赴湖北等工作做實做好。

新聞稿稱，疫情發生以來，海航集團黨委、董事會將疫情防控作為一項政治任務，作為當前最重要的工作來抓。陳峰作為總指揮，多次召開防控新型肺炎和保障春運安全工作領導小組專題會議，傳達中共總書記習近平重要指示精神，落實海南省委、省政府和各級政府單位關於疫情防控的工作部署。

報道指出，海航集團創業27年來，在黨中央國務院，各級黨委政府及社會各界的大力支持下，從祖國南端邊陲島嶼起航發展至今。陳峰說，海航發展壯大離不開黨和國家、各級地方政府的支持，在新冠肺炎疫情防控的關鍵時期，海航堅決聽從黨和國家指揮，旗下660餘架飛機，1,400餘條航線時刻準備，助力打贏疫情防控阻擊戰。

新冠肺炎疫情下，海南航空的空姐戴上口罩工作。（新華社）

周三（19日）起，網上關於海航集團解體的傳言不斷發酵。事緣美媒《彭博社》報道，受到財務壓力的海航，在肺炎疫情拖累下，面臨更大壓力，更指出海南省政府將會接管該公司，同時公司旗下的航空業務會被內地三大航空公司瓜分。

內媒《界面新聞》則引述一位接近海航集團的知情人士表示，目前集團內員工仍在正常辦公，未得知相關信息。同時，有業內人士指出相關海航集團解題的傳言不實，相關傳言可能源於國家向海航集團派駐的工作組組長近日出現人事調動。

對此，上述知情人士表示，國家向海航集團派駐的工作組成立時間剛剛超過一年，相關人事變動情況並不清楚。

海航集團一位高管周四回應傳媒採訪時則表示，海航集團並未對傳聞中的相關情況進行披露，集團最近亦無相關調整動作。但他並未對相關部門向海航集團派駐的工作組調整情況進行透露。

《彭博社》引述知情人士報道，海航總部所在地的海南省政府，正討論接管安排，並透露海航的航空資產或被其他中國航企接管。（新華社）

在海航「解體」傳言刺激下，2月20日開盤，海航系概念股全線高開。海航集團曾是併購方面最激進的中國企業之一，曾斥資500億美元打造了一個包括德意志銀行和希爾頓酒店集團的商業帝國。兩年前，該公司開始出售這些資產，引發關注。

高速擴張時期，海航集團曾於2016年年末到2017年年初的五個月內，累計投入272億港元拿下香港啟德區域的四宗地皮。但在「斷臂求生」之後，上述四宗地塊陸續被海航拋售，已於2019年2月全部出清。

新冠肺炎疫情的爆發令該公司承受巨大壓力。據路透社周二（18日）報道，海航和其他航空公司試圖通過讓外籍飛行員無薪休假來減少損失。同樣，海航持有部分股權的香港航空本月14日表示，將裁員400人。

雖然海航否認被政府接管的傳聞，但海航的困境確實擺在眼前。海航集團在A股和H股擁有包括海航控股、海航投資等多家上市公司。海航控股與海航基礎此前發布的年報顯示，其流動性危機仍未解局。據悉，海航集團後續還會有系列資產處置計劃。