【武漢肺炎】山東監獄爆疫情確診207例　省司法廳廳長被免職

近日，山東省一監獄爆發新型冠狀病毒肺炎疫情，出現207例確診病例，事件引起社會關注。 山東省政府已採取措施並問責一批官員，其中,山東省司法廳廳長解維俊遭免職。

疫情爆發後，任城監獄曾舉行「請戰」活動，一批警察主動留守監獄。（任城監獄公眾號）

據山東省政府方面介紹，2月12日下午，任城監獄一值班幹警因咳嗽到醫院就診被隔離收治，13日晚22時經雙試劑檢測後診斷為新冠肺炎確診病例；同日下午18時，該監獄一備勤幹警經核酸檢測後診斷為確診病例。

截至2月20日，山東省已全面完成對該監獄相關人員2077人的核酸檢測，確診病例207例，其中，幹警7例，服刑人員200例，幹警7例之前已統計在濟寧病例中即時發佈。對所有確診人員已採取了有效治療措施。組織流行病學專家全力做好排查和溯源工作。

2月20日早山東省發佈的數據顯示，當日山東省報告新增確診病例202例，其中任城監獄200例。

任城監獄「請戰」活動中，參與者簽署的《請戰書》。（任城監獄公眾號）

而據山東省委組織部官方微信公眾號消息，因任城監獄疫情防控不力，經山東省委研究決定，免去解維俊的省司法廳黨委書記、廳長，省監獄管理局黨委書記、第一政委職務；王玉君任省司法廳黨委書記，省監獄管理局第一政委，提名為省司法廳廳長人選。

同時被免去職務的還有：山東省監獄管理局黨委副書記、政委姜運華，省監獄管理局黨委委員、副局長王文傑，任城監獄黨委書記、監獄長劉葆善，任城監獄黨委副書記、政委劉勇剛，任城監獄黨委委員、副監獄長陳為寧，任城監獄黨委委員、副監獄長(試用期)鄧體賀，任城監獄黨委委員、副監獄長（試用期）房德峰。

疫情防控工作不力，山東省司法廳廳長解維俊被免職。（山東省司法廳官網）

據悉，目前，山東已經對任城監獄立即開展了全面篩查隔離，並展開對山東全省監獄系統開展全面排查，2月14日凌晨，派出15個專項檢查組，分赴全省監獄督導防控措施、責任落實落地情況。此外，山東省監獄將系統實行封閉管理：1月27日開始，在獄內執勤的幹警已連續工作26天，這部分執勤幹警疫情不結束，不進行警務輪換，獄外人員一律不進入獄內，獄內生活物資實行無接觸運送，切斷傳染源。