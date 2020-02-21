【武漢肺炎】全國首個　甘肅將應急響應級別由一級下調至三級

全國新冠肺炎疫情態勢趨緩，甘肅省衛健委今天21日將疫情防控級別由一級降為三級，成為全國第一個降低應急響應級別的省份。

2月20日，蘭州國芳百貨東方紅廣場店員工在商場內部噴灑消毒液。（新華社）

甘肅省新冠將肺炎疫情聯防聯控領導小組辦公室21日發布公告稱，根據國家有關法律法規規定和甘肅省新冠肺炎疫情發展形勢，經省政府研究決定，自2020年2月21日14時起，將甘肅省新冠肺炎疫情防控應急響應級別由一級應急響應調整為省級三級應急響應。

根據突發公共衛生事件性質、危害程度、涉及範圍，突發公共衛生事件劃分為特別重大（Ⅰ級）、重大（Ⅱ級）、較大（Ⅲ級）和一般（Ⅳ級）四級。Ⅰ級響應是發生特別重大突發公共衛生事件，省指揮部根據中國國務院的決策部署和統一指揮，組織協調本行政區域內應急處置工作。

2月19日，甘肅省蘭州市一家牛肉麵館設立格擋餐區，市民分開就餐。（中新社）

另據新華社報道，2月20日，甘肅省蘭州市多家商場在做好新冠肺炎疫情防控的同時復工營業。

據甘肅省衛健委2月20日通報稱，2月19日20時至2月20日20時，甘肅省無新增新型冠狀病毒肺炎確診病例。新增出院6例。截至2月20日20時，甘肅累計報告新型冠狀病毒肺炎確診病例91例，累計治癒出院71例，累計死亡病例2例。

甘肅省政府副秘書長祁建邦2月20日表示，目前甘肅疫情增長態勢放緩，新增病例呈現下降趨勢，農村未發生疫情擴散，疫情分布相對集中，治癒率較高，累計有65例患者治癒出院，治癒率達到71.4%，在全國60例確診病例以上的省份中位居前列。

甘肅省衛生健康委指出，中醫藥在治療新冠肺炎過程中，發揮了巨大作用。除了個別病人不願意接受中醫治療，絕大部分病人都採取了中西醫結合的辦法，效果很好。（中新社）

據介紹，尤其是中西醫聯合施治，中醫藥深度介入治療全過程，中醫藥參與率達到96.7%。「甘肅方劑」免費用到武漢新冠肺炎第一個降低響應等級的吧疫情防治，在臨床應用中取得了良好效果。

報道稱，疫情發生以來，甘肅結合實際制定了《甘肅省新冠肺炎疫情分區分級防控指導意見》，對全省86個縣區和甘肅礦區進行了綜合評估，目前甘肅有75低風險區，12個中風險區，沒有高風險區。

上述官員表示，甘肅將把疫情防控與復工復產有效對接，加快推動中風險地區確診、疑似、留觀、隔離人數的存量清零和零增長，減少中風險區，擴大低風險區，爭取儘快實現全面復工復產，恢復正常生產生活秩序。