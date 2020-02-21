河南原副省長徐光被「雙開」　曾因「平墳」引爭議

據中央紀委國家監委官網2月21日消息，曾因「平墳運動」而廣為人知的河南原副省長徐光被「雙開」並移送審查起訴。

據中央紀委國家監委網站通報，日前，經中共中央批准，中央紀委國家監委對河南省政府原黨組成員、副省長徐光嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。

河南原副省長徐光。（資料圖片）

通報指，徐光對抗組織審查，沉迷於迷信活動。還多次接受可能影響公正執行公務的宴請。並同不法企業主大搞權錢交易，將公權力作為謀取私利的工具，在職務調整晉升、企業經營、案件處理等方面利用職務上的便利為他人謀利，非法收受鉅額財物。

通報稱，徐光對任職地區的政治生態造成惡劣影響，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予徐光開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；終止其河南省第十次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。

據悉，早在2019年8月24日，官方就通報了徐光涉嫌嚴重違紀違法，正在接受中紀委紀律審查和監察調查的消息。當時，在外界看來，徐光的落馬有點突然。2019年8月16日，徐光還曾帶隊到部分省屬重點項目施工現場，督導推進項目建設工作。

2012年3月，周口掀起「平墳運動」，大量墳墓被摧毀。（資料圖片）

公開簡歷顯示，徐光出生於1960年6月，仕途一直在河南，曾任職周口市長達14年，先後任周口市長、市委書記，2017年任河南省人民政府副省長，晉升副部級，直至被查。

值得一提的是，據中國媒體《北京青年報》旗下的微信公眾號政知圈報道稱，徐光擔任周口市委書記之後，周口曾因平墳備受爭議，他也被網友稱為「平墳書記」。

2012年3月，周口掀起了一場轟轟烈烈的「平墳運動」，半年內平墳350多萬座。周口平墳事件在中國境內引起了廣泛爭議。

同年11月16日，國務院頒佈第628號令，刪除了《殯葬管理條例》中民政部門有權對拒不改正違法土葬、建造墳墓行為強制執行的條款。這場被地方政府以土地謀發展思路下催生出的平墳運動，逐漸陷入沉寂。